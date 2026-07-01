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வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை! எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Weather Update: வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகவுள்ளதால், ஜூலை 6 வரை தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும், குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மலை மாவட்டங்களிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:44 AM IST
வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை! எங்கெல்லாம்?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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