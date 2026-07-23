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இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update:  தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 23, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:57 AM IST
இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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