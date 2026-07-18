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வெயிலுக்கு பிரேக்! தமிழகத்தில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

TN Weather Update: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கும் நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையிலும் மிதமான மழை இன்று பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:12 AM IST
வெயிலுக்கு பிரேக்! தமிழகத்தில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Weather UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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