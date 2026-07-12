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தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு? சென்னையில் மழை பெய்யுமா?

TN Weather Update: தமிழக கடலோர காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், சென்னையில் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இயல்பை விட 2-3° செல்சியஸ் வரை கூடுதல் வெப்பமும் நிலவக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:04 AM IST
தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு? சென்னையில் மழை பெய்யுமா?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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