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பிச்சு உதறபோகுது.. இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 17) பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர் மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:37 AM IST
பிச்சு உதறபோகுது.. இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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பிச்சு உதறபோகுது.. இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?
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