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பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் லோன்! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government Loan : தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (TWEES) மூலம் ரூ.10 லட்சம் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:17 PM IST
பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் லோன்! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
Image Credit: Tamilnadu Government LoanSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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