English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • +2 ரிசல்ட் முன்பு குட் நியூஸ்.. பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

+2 ரிசல்ட் முன்பு குட் நியூஸ்.. பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

TNEA 2026 Admission Latest Updates: தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர இன்று (மே 3) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.  12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், உயர்கல்விக்கான அடுத்தகட்ட அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 3, 2026, 08:57 AM IST
  • 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 8 வெளியீடு
  • பொறியியல் படிப்பிற்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி தெரியுமா?

Trending Photos

கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon7
Kodaikanal
கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
விஜய் புகைப்படத்துடன் பாடல்.. தவெக ஆட்சிக்கு வர விரும்புகிறாரா இளையராஜா? வைரலாகும் வீடியோ!
camera icon6
Ilayaraja
விஜய் புகைப்படத்துடன் பாடல்.. தவெக ஆட்சிக்கு வர விரும்புகிறாரா இளையராஜா? வைரலாகும் வீடியோ!
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 19 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
+2 ரிசல்ட் முன்பு குட் நியூஸ்.. பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

TNEA 2026 Admission Latest Updates: தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது.  மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு நடத்தப்பட்டது. 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 27ஆம் தேதி வரை பொதுத்தேர்வு நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை 7.99 லட்சம் மாணர்கள் எழுதினர்.  

Add Zee News as a Preferred Source

அதே நேரத்தில், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. பொதுத் தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில், மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் காத்திருக்கின்றனர்.  12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மே 8ஆம் தேதி பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

இதனால், மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.  மேலும், மாணவர்கள் உயர்க்கல்விக்காக விண்ணப்பிக்கவும் தயாராக இருக்கின்றனர். இதற்கான அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என எதிர்பார்த்து இருந்தனர். இந்த நிலையில், பொறியியல் படிப்பில் சேருவது குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழகத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 400க்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் இயக்கி வருகின்றன. இவற்றில் இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கு சுமார் 1.7 லட்சம் ஒதுக்கப்படுகின்றன. தமிழகத்தின் பொறியியல் கலந்தாய்வை தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகம் நடத்தி வருகிறது.  கடந்த ஆண்டு 3 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிலையில், இந்தாண்டு விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்த நிலையில், பொறியியல் படிப்பில் சேருவது குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர இன்று (மே 3) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று முதல் ஜூன் 2ஆம் தேதி பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாணவர்கள் www.tneaonline.org என்ற இணையதளம் மூலம் பொறியியல் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.  இணையதள வசதி இல்லாத மாணவர்களுக்காக 110 தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாணவர்கள் இதன் மூலமும் பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக சந்தேகங்களுக்கு 1800 425 0110 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மாணவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இல்லையெனில் tneacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் வாயிலாக  மாணவர்கள் தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் பொதுப் பிரிவு, இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவினர் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.300 செலுத்த வேண்டும்.  பட்டியலின, பழங்குடி பிரிவினர் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.250 செலுத்த வேண்டும் என  தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.

12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?

தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  மே 8ஆம் தேதி  காலை 9 மணிக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை பொதுத் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடும். 

1) மாணவர்கள் முதலில் tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.  

2) அதில் 12th HSE Result என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதன கிளிக செய்த பிறகு, உங்கள பதிவு எண், பிறந்த தேதியை உள்ளிட வேண்டும்.

3) இதன்பிறகு, get results என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், 12ஆம் வகுப்பிற்கான தேர்வு முடிவகள் திரையில் தோன்றும்.

4) மதிப்பெண் சான்றிதழை download என்பதை கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க: வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க; வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை.. தேர்தல் முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி? EC சூப்பர் ஏற்பாடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TNEATNEA 2026 AdmissionTNEA RegistrrationTN 12th Exam Result Update

Trending News