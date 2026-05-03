+2 ரிசல்ட் முன்பு குட் நியூஸ்.. பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

TNEA 2026 Admission Latest Updates: தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு நடத்தப்பட்டது. 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 27ஆம் தேதி வரை பொதுத்தேர்வு நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை 7.99 லட்சம் மாணர்கள் எழுதினர்.
அதே நேரத்தில், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. பொதுத் தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில், மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் காத்திருக்கின்றனர். 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மே 8ஆம் தேதி பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
இதனால், மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர். மேலும், மாணவர்கள் உயர்க்கல்விக்காக விண்ணப்பிக்கவும் தயாராக இருக்கின்றனர். இதற்கான அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என எதிர்பார்த்து இருந்தனர். இந்த நிலையில், பொறியியல் படிப்பில் சேருவது குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்
தமிழகத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 400க்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் இயக்கி வருகின்றன. இவற்றில் இளநிலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கு சுமார் 1.7 லட்சம் ஒதுக்கப்படுகின்றன. தமிழகத்தின் பொறியியல் கலந்தாய்வை தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகம் நடத்தி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு 3 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிலையில், இந்தாண்டு விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், பொறியியல் படிப்பில் சேருவது குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர இன்று (மே 3) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று முதல் ஜூன் 2ஆம் தேதி பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மாணவர்கள் www.tneaonline.org என்ற இணையதளம் மூலம் பொறியியல் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இணையதள வசதி இல்லாத மாணவர்களுக்காக 110 தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மாணவர்கள் இதன் மூலமும் பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக சந்தேகங்களுக்கு 1800 425 0110 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மாணவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இல்லையெனில் tneacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் வாயிலாக மாணவர்கள் தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் பொதுப் பிரிவு, இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவினர் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். பட்டியலின, பழங்குடி பிரிவினர் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.250 செலுத்த வேண்டும் என தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.
12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?
தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மே 8ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை பொதுத் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடும்.
1) மாணவர்கள் முதலில் tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
2) அதில் 12th HSE Result என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதன கிளிக செய்த பிறகு, உங்கள பதிவு எண், பிறந்த தேதியை உள்ளிட வேண்டும்.
3) இதன்பிறகு, get results என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், 12ஆம் வகுப்பிற்கான தேர்வு முடிவகள் திரையில் தோன்றும்.
4) மதிப்பெண் சான்றிதழை download என்பதை கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.
