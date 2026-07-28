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பொறியியல் படிப்பு: அரசுப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை - தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

TNEA Counselling 2026: அரசு பள்ளியில் பயின்ற (7.5%) மாணவர்களிடம் இருந்து எந்த ஒரு கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:49 AM IST
பொறியியல் படிப்பு: அரசுப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை - தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Chennai Anna University | Image Source: X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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