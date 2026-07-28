/பொறியியல் படிப்பு: அரசுப் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை - தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

TNEA Counselling 2026: தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை, பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைகான முதல் சுற்று குறித்து செய்தி குறிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், "தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2026 கால அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தபடி சிறப்பு கலந்தாய்வு, அரசு பள்ளியில் பயின்ற மற்றும் பொது பிரிவினருக்கு கடந்த ஜூலை 13ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 19ஆம் தேதிவரை நடைபெற்றது. இதில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு மாணவர் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர்" என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையில் முதல் சுற்று கலந்தாய்விற்கான விருப்ப பட்டியல் உள்ளீடு செய்தல் கடந்த ஜூலை 20ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 22ஆம் தேதிவரை நடைபெற்றது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் 32 ஆயிரத்து 250 மாணவர்கள் தங்கள் விருப்ப கல்லூரி மற்றும் பாடங்களை பதிவு செய்திருந்தனர் என்றும்; அவர்களில் 28 ஆயிரத்து 550 பேருக்கு மாணவர்களின் தரவரிசை, கல்லூரியில் உள்ள இடங்கள் மற்றும் விருப்ப பட்டியலின் அடிப்படையில் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை - 2026#CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ |@imrajmohan | pic.twitter.com/m1lv0UqH8I— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) July 27, 2026
மேலும் அதில், "மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கீட்டாணை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக ஜூலை 23ஆம் தேதி அன்று ஒதுக்கீட்டானைகளை 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் இருந்து 33 பேராசிரியர்கள் நேரில் வரவழைக்கப்பட்டு தரவரிசை மற்றும் விருப்ப பட்டியலின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று நேரடி சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டது.
தற்காலிக (Tentative) ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்கள் விருப்பத் தேர்வில் குறிப்பிட்டுள்ள TFC (Tamil Nadu Facilitation Centre) மையத்திற்கும், இறுதி ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கல்லூரியிலும் நேரடியாகச் சென்று ஜூலை 26ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 30ஆம் தேதிவரை அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் கல்விக் கட்டணத்தை செலுத்தி சேர்க்கை பெறவேண்டும்.
மாணவர்கள் தங்களது விருப்ப பட்டியலில் எத்தனை கல்லூரிகள் மற்றும் பாடப்பிரிவு விருப்பங்கள் வேண்டுமானாலும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அதனை கையாளும் வகையில் திறன்மிகுந்த மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு கொண்ட மென்பொருள் வடிவமைத்து செயலாக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர் சேர்க்கை பற்றிய விளக்கங்கள் அளிப்பதற்காக அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்கள் மற்றும் சேர்க்கை மைய அலுவலர்களுக்கு தொழில் நுட்ப கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் விவேகானந்தா அரங்கில் ஜூலை 16ஆம் தேதி அன்று கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதில் 423 கல்லூரிகளில் இருந்து உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் இணையதளம் மாணவர் சேர்க்கையை உறுதி செய்வது பற்றி விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும் தொழில் நுட்ப கல்வி இயக்குநர், கல்லூரி முதல்வர்களிடம் அரசு பள்ளியில் பயின்ற (7.5%) மாணவர்களிடம் இருந்து எந்த ஒரு கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது என்றும், வேறுவிதமாக மாணவர்களின் விவரங்களை கொண்டு தவறான சேர்க்கைகளை செய்ய கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினார்.
மேலும் இந்த நடைமுறையை பின்பற்றாத கல்லூரிகள் மற்றும் நடைமுறையில் வேறு புகார்கள் ஏதேனும் தெரியவந்தால், அதன் மீது விசாரணை நடத்தி தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. tndote@tndote.com எனும் ஏதேனும் புகார்கள் இருப்பின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரிவிக்கலாம்.