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மின்வாரியத்தில் பதவி உயர்வு... அமைச்சர் சிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!

CTR Nirmal Kumar : தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் முதன்முறையாக ஒரே நேரத்தில் 300 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:57 AM IST
மின்வாரியத்தில் பதவி உயர்வு... அமைச்சர் சிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: CTR Nirmal Kumar,

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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மின்வாரியத்தில் பதவி உயர்வு... அமைச்சர் சிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!
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