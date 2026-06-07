/மின்வாரியத்தில் பதவி உயர்வு... அமைச்சர் சிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!

CTR Nirmal Kumar :தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவின்படி, மின்சார வாரிய வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக 300 பொறியாளர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் பதவி உயர்வு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இந்த ஆணைகள் வழங்கப்பட்டதால் மின்வாரிய பொறியாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கடந்த 2000 முதல் 2002 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் உதவி பொறியாளர்களாக (மின்னியல்) பணியில் சேர்ந்தவர்களில், தகுதியுடைய 379 பொறியாளர்கள் கண்டறியப்பட்டனர். அவர்களுள் முதற்கட்டமாக 300 உதவி செயற்பொறியாளர்களுக்கு (மின்னியல்) தற்போது உதவி செயற்பொறியாளர் பதவி உயர்வு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த இந்த பதவி உயர்வு விவகாரத்திற்கு இதன் மூலம் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.
மின்சார வாரிய வரலாற்றில் இவ்வளவு பெரிய அளவில் ஒரே நேரத்தில் பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களின் மனஉறுதியை உயர்த்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், மின்வாரியத்தின் செயல்திறனை அதிகரித்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவையின் தரத்தை மேலும் மேம்படுத்த உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு.சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அவர்கள் தலைமையில், மதுரை மாவட்ட அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் அனைத்துத்துறை அலுவலர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்கான தற்காலிகத் திட்டங்கள் குறித்தும், மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் மற்றும் விதிமீறல்களால் அரசுக்கு பல நூறு கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இது தொடர்பாக, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, மாவட்ட ஆட்சியரும் மாநகராட்சி ஆணையாளரும் இணைந்து முழுமையான மதிப்பீட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர். விசாரணையின் அடிப்படையில், தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், மூடப்பட்டுள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் சட்டவிரோதமாக பார்கள் செயல்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சியில் திருடப்பட்ட 'ஹார்ட் டிஸ்க்' (Hard Disk) விவகாரம் மற்றும் காணாமல் போன தரவுகள் குறித்து காவல்துறை முழுமையான விசாரணை நடத்தி வருகிறது. திருடப்பட்ட ஹார்ட் டிஸ்க் மீட்கப்பட்டால், அதில் உள்ள தகவல்களை மீட்டெடுக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், இந்த விவகாரத்தை முதலமைச்சர் தினந்தோறும் கண்காணித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.