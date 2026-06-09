/மின் துறையில் 15 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பும் தமிழ்நாடு அரசு! தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்

TNEB Recruitment 2026: சென்னை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத் தலைமையகத்தில் இன்று (18.06.2026) உதவி செயற்பொறியாளர் பதவியிலிருந்து செயற்பொறியாளர்களாக பதவி உயர்வு பெற்ற 300 பொறியாளர்கள் சார்பில் வெளிப்படைத் தன்மையுடன், ஒரே நேரத்தில் பதவி உயர்வு வழங்கியதற்கு எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் பேசியதாவது, தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தை சீரமைத்து, ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகளை முற்றிலுமாக ஒழித்து, ஊழியர்களின் நலன்களை உறுதி செய்வதே அரசின் முதன்மை நோக்கமாகும் என்று எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு. சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
மின்வாரியப் பொறியாளர்களுக்கான பதவி உயர்வு ஆணைகள் வழங்கியதற்கு மின் வாரியப் பொறியாளர்கள் சார்பில் பாராட்டினையும், நன்றியையும் தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் அதன் ஊழியர்களே முதுகெலும்பாக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். மின்வாரியத்தின் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் திருப்தியுடனும் உற்சாகத்துடனும் பணியாற்றினால் மட்டுமே பொதுமக்களுக்கு தரமானச் சேவையை வழங்க முடியும் என்றார்.
மின்சாரத் துறையின் பொறுப்பை ஏற்றவுடன், வாரியத்தில் நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த நிதி இழப்புகள், முறைகேடுகள் மற்றும் தேவையற்ற செலவினங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசு முன்னுரிமை வழங்கியதாக அவர் தெரிவித்தார். கடந்த சில வாரங்களில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நிதி இழப்புகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், மீதமுள்ள அனைத்துக் குறைபாடுகளையும் விரைவில் முழுமையாகச் சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வு, பணியிட மாற்றம் உள்ளிட்ட நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் ஊழல் நிறைந்தும், வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத நிலை இருந்து வந்ததாகவும், சிலர் ஓய்வு பெறும் வரை ஒரே பதவியில் நீடிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாகவும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். இனி தகுதி மற்றும் மூப்பு அடிப்படையில் உரிய நேரத்தில் பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்படும் என்றும், ஊழியர்களின் உரிமைகள் தாமாகவே அவர்களைச் சென்றடையும் வகையில் வெளிப்படையான நிர்வாகம் செயல் என்றும் உறுதியளித்தார்.
காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்ப நடவடிக்கை
மேலும், தேவையற்ற நிர்வாகப் பணியிட மாற்றங்கள் மூலம் ஊழியர்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுத்தும் நடைமுறைகள் இனி அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என்றும், காலிப் பணியிட விவரங்கள் வெளிப்படையாக வெளியிடப்பட்டு, விருப்ப அடிப்படையிலான பணியிட மாற்றங்கள் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். மின்வாரியத்தில் நிலவி வரும் பணியாளர் பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டு, படிபடியாக புதிய பணியாளர்களை நியமிக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. என்றும் முதற்கட்டமாக சுமார் 15,000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், அடுத்த நான்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் அனைத்து காலிப் பணியிடங்களையும் நிரப்புவது அரசின் இலக்காகும் என்றும் அவர் கூறினார். மின்விநியோகக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைத்தல், பழைய மின்மாற்றிகள் மற்றும் உபகரணங்களை மாற்றுதல், மின் கட்டமைப்பை நவீனப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
சூரிய மின்சக்தி திட்டங்களின் அனுமதி நடைமுறைகளில் இருந்த தேவையற்ற இடைத்தரகர்கள் தலையீடுகளை அகற்றும் நோக்கில் சில நிர்வாக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அனைத்து அனுமதிகளும் இனி வெளிப்படையான முறையில் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அனைத்து நலன்களையும் எந்தவித பாரபட்சமுமின்றி அரசு வழங்கும் என்றும், அதேநேரத்தில் ஊழியர்கள் பொதுமக்களுக்கு தரமான மற்றும் அர்பணிப்பு சேவையை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார். நிகழ்ச்சியில் பதவி உயர்வு பெற்ற அனைத்து பொறியாளர்களுக்கும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்த அவர், தொடர்ந்து நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பணியாளர் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கும் விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.