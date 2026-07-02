/27 காலிப் பணியிடங்கள்.. அறநிலையத்துறை அதிரடி அறிவிப்பு - கோயில் அறங்காவலராக சூப்பர் வாய்ப்பு!

TNHRCE Jobs Latest News: தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் உள்ள பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக ரமேஷ் உள்ளார். இந்த நிலையில், தற்போது அறங்காவலர்கள் குறித்த அறிவிப்பை அறநிலையத்துறை வெளியட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் சீர்மிகு நல்லாட்சியில், மாண்புமிகு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. சீ.ரமேஷ் அவர்களின் வழிக்காட்டுதலின்படி இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சட்டப்பிரிவு 46(3) ல் நிர்வாகத் திட்டம் உள்ள 27 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழிசாரா அறங்காவலர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
அறங்காவலர் நியமன அறிவிப்பு, அறங்காவலர் நியமனம் செய்யப்படவுள்ள திருக்கோயில்கள் விவரம். நிர்வாகத்திட்ட விவரம் தகுதிகள். விண்ணப்ப படிவம் ஆகியவை (www.hrce.tn.gov.in) இத்துறையின் வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
திருக்கோயிலுக்கு அறங்காவலராக விண்ணப்பிப்பவர்கள் திருக்கோயிலுக்கென ஏற்படுத்தப்பட்ட நிர்வாகத்திட்ட சரத்துக்களை www.hrce.tn.gov.in இத்துறை வலைதளத்தில் பார்வையிட்டு படித்து அதன் அடிப்படையில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்களை இணைய வழியில் (online) பூர்த்தி செய்தோ அல்லது பதிவிறக்கம் செய்தோ உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ, விரைவஞ்சல் (Speed Post) மூலமாகவோ சம்பந்தப்பட்ட இணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பலாம். 05.08.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.