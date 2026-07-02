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27 காலிப் பணியிடங்கள்.. அறநிலையத்துறை அதிரடி அறிவிப்பு - கோயில் அறங்காவலராக சூப்பர் வாய்ப்பு!

TNHRCE Jobs Latest News: இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 27 கோயில்களில் பரம்பரை முறைவழீ சாரா அறங்காலவர்கள் நியமத்திற்கு விணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:01 AM IST
27 காலிப் பணியிடங்கள்.. அறநிலையத்துறை அதிரடி அறிவிப்பு - கோயில் அறங்காவலராக சூப்பர் வாய்ப்பு!
Image Credit: TNHRCE Jobs Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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