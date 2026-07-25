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TNOGA: டிகிரி போதும், தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே, தமிழக அரசு வேலை... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

TNOGA Recruitment 2026: தமிழ்நாடு இணைய வழி விளையாட்டு ஆணையம் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் இந்த காலி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்  என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:48 PM IST
TNOGA: டிகிரி போதும், தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே, தமிழக அரசு வேலை... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: TNOGA Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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