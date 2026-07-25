/TNOGA: டிகிரி போதும், தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே, தமிழக அரசு வேலை... உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Jobs News: தமிழக இளைஞர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. தமிழக இணைய வழி விளையாட்டு ஆணையம் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. TNOGA -வில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி மாதம் 31 ஆகும்.
தமிழ்நாடு இணைய வழி விளையாட்டு ஆணையம் பின்வரும் பதிவகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் இந்த காலி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|அம்சம்
|விவரம்
|நிறுவனம்
|தமிழ்நாடு இணையவழி விளையாட்டு ஆணையம் (TNOGA)
|வகை
|தமிழ்நாடு அரசு வேலை
|காலியிடங்கள்
|02
|பணியிடம்
|சென்னை, தமிழ்நாடு
|ஆரம்ப தேதி
|24.07.2026
|கடைசி தேதி
|31.07.2026
|விண்ணப்பிக்கும் முறை
|ஆன்லைன்
தமிழ்நாடு இணைய வழி விளையாட்டு ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள், சம்பளம், கல்வித் தகுதி போன்ற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பதவி: தனிப்பட்ட உதவியாளர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000
காலியிடங்கள்: 01
கல்வி தகுதி:
சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000
காலியிடங்கள்: 01
கல்வி தகுதி:
இந்த காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க, விண்ணப்ப கட்டணம் இல்லை.
விண்ணப்ப செயல்முறை தொடக்கம்: 24.07.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 31.07.2026
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே காணலாம்.
தனிப்பட்ட உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: முழுமையற்ற அல்லது காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. விண்ணப்பதாரர்கள், விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தகுதி அனைத்தும் தங்களிடம் இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.