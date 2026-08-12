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TN PDS Smart Card: ரேஷன் கார்டில் மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி? | புதிய ஆன்லைன் வசதி

தமிழ்நாடு அரசு TNPDS இணையதளத்தில் ரேஷன் கார்டு மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான சேவையை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. பழைய எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலம் லாகின் செய்து, 'அட்டை பிறழ்வுகள்' பகுதியில் 'மொபைல் எண் மாற்றம்' என்பதைத் தேர்வு செய்து புதிய எண்ணை எளிதாக இணைக்கலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 12, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:15 PM IST
TN PDS Smart Card: ரேஷன் கார்டில் மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி? | புதிய ஆன்லைன் வசதி
Image Credit: Ai Generator

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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