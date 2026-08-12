/TN PDS Smart Card: ரேஷன் கார்டில் மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி? | புதிய ஆன்லைன் வசதி

தமிழ்நாட்டில் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் வசதிக்காக TNPDS (Tamil Nadu Public Distribution System) இணையதளத்தில் பல்வேறு சேவைகள் ஆன்லைன் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது, ரேஷன் கார்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனிலேயே மாற்றிக்கொள்வதற்கான புதிய வசதி மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.
பழைய மொபைல் எண் கைவசம் இருக்கும் பட்சத்தில், நீங்களே மிக எளிதாக புதிய மொபைல் எண்ணை எவ்வாறு இணைப்பது என்பதற்கான முழுமையான வழிமுறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆன்லைனில் மொபைல் எண் மாற்ற தேவைப்படும் ஆவணம்
- தற்போது ரேஷன் கார்டில் பதிவில் உள்ள பழைய மொபைல் எண் (OTP பெற).
- நீங்கள் புதிதாக இணைக்க விரும்பும் புதிய மொபைல் எண் (OTP பெற).
ரேஷன் கார்டு மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி? (Step-by-Step Guide)
படி 1: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்
- முதலில், தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதமான tnpds.gov.in என்ற முகவரிக்குச் செல்லவும்.
படி 2: போர்ட்டலில் லாகின் செய்யவும்
- இணையதளத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு சேவையை (எ.கா: உறுப்பினர் சேர்க்கை அல்லது முகவரி மாற்றம்) கிளிக் செய்யவும்.
- இப்போது ரேஷன் கார்டில் தற்போது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- திரையில் தோன்றும் கேப்ட்சா (Captcha) குறியீட்டைச் சரியாக டைப் செய்து, 'பதிவு செய்' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பழைய மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP குறியீட்டை உள்ளிட்டு லாகின் செய்யவும்.
படி 3: 'அட்டை பிறழ்வுகள்' பகுதிக்குச் செல்லவும்
லாகின் செய்தவுடன், மேல் பகுதியில் உள்ள 'எண் விவரம்' (Profile/Details) என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.
இடதுபுற மெனுவில் 'அட்டை பிறழ்வுகள்' (Card Related Services) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 4: புதிய கோரிக்கை சமர்ப்பித்தல்
- அதில் 'புதிய கோரிக்கை' (New Request) என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- 'சேவையைத் தேர்வு செய்யவும்' என்ற பட்டியிலிருந்து 'மொபைல் எண் மாற்றம்' (Mobile Number Change) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 5: புதிய மொபைல் எண்ணை உள்ளிடுதல்
- தற்போதைய மொபைல் எண்ணைச் சரிபார்த்த பிறகு, நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் 'புதிய மொபைல் எண்ணை' உள்ளிடவும்.
- விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு (Terms and Conditions Checkbox) 'பதிவு செய்' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 6: OTP சரிபார்ப்பு & நிறைவு
- உங்கள் புதிய மொபைல் எண்ணிற்கு 5 நிமிடங்களுக்குள் (300 வினாடிகள்) ஒரு OTP வரும்.
- அந்த OTP-ஐச் சரியாக உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.
- திரைப்பக்கத்தில் 'மொபைல் எண் வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டது' என்ற செய்தி தோன்றும்.
SMS அறிவிப்பு: கோரிக்கை வெற்றிகரமாக முடிவடைந்ததும், பழைய எண்ணிற்கு இணைப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டதற்கான (Disconnected) குறுஞ்செய்தியும், புதிய எண்ணிற்கு வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டதற்கான (Connected) குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பப்படும்.
பழைய எண் கட்டாயம்: இந்த ஆன்லைன் முறைக்கு உங்கள் பழைய மொபைல் எண் கைவசம் இருக்க வேண்டியது அவசியம். பழைய எண் தொலைந்துபோயிருந்தால், அருகில் உள்ள தாலுகா வழங்கல் அலுவலகத்தை (TSO) அணுகி நேரடியாக மாற்ற வேண்டியிருக்கும்.
FAQ - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. ரேஷன் கார்டு மொபைல் எண் மாற்றக் கட்டணம் ஏதும் உண்டா?
- இல்லை, TNPDS அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இந்தச் சேவையை முற்றிலும் இலவசமாகப் பெறலாம்.
2. புதிய மொபைல் எண் மாற எவ்வளவு நேரமாகும்?
- OTP சரிபார்ப்பு முடிந்த உடனடியாகவே புதிய மொபைல் எண் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிடும்.
3. பழைய மொபைல் எண் தொலைந்துவிட்டால் ஆன்லைனில் மாற்ற முடியுமா?
- ஆன்லைனில் உள்நுழைய பழைய எண்ணிற்கு வரும் OTP அவசியம் என்பதால், பழைய எண் இல்லாதவர்கள் நேரடியாக ரேஷன் கடை அல்லது தாலுகா அலுவலகம் மூலமாகவே மாற்ற முடியும்.