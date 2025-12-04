டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 அட்டவணை : குரூப் 2,2ஏ, குரூப் 4 தேதி அறிவிப்பு - 10 மாதம் படித்தால் அரசு வேலை

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பணிக்கு செல்ல ஆர்வமுள்ள தேர்வர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணையை பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்திசெய்யும் விதமாக டிஎன்பிஎஸ்சி 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதுவும் இம்முறை குருப் 2, 2ஏ, குரூப் 4 தேர்வுகள் நடக்கும் தேதியையும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு அட்டவணையில் இப்போதே அறிவித்துவிட்டது. அதன்படி, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ தேர்வுகள் அடுத்தாண்டு அக்டோபர் 25 ஆம் தேதியும், குரூப் 4 தேர்வு டிசம்பர் 20 ஆம் தேதியும் நடக்க உள்ளன.
டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 அட்டவணை - தேர்வு நடக்கும் நாள்
Combined Technical Services Examination (Non-Interview Posts) - 03.08.2026
Combined Civil Services Examination -I (Group I Services) - 06.09.2026
Combined Technical Services Examination (Diploma / ITI Level) - 20.09.2026
Combined Civil Services Examination - II (Group II and IIA Services) - 25.10.2026
Combined Technical Services Examination (Interview Posts) - 14.11.2026
Combined Civil Services Examination - IV (Group IV Services) - 20.12.2026
டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம்
2026-ம் ஆண்டிற்கான ஆண்டுத்திட்டம் தேர்வாணையத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அறிவிக்கையில் வெளியிடப்படும். தேர்வாணைய வரலாற்றில் முதன்முறையாக, தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது ஆண்டாக (2024, 2025 மற்றும் 2026) ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வு -தொகுதி I, II, IIA, மற்றும் IV பணிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுகள் நேர்முகத்தேர்வு பதவிகள், நேர்முகத்தேர்வு அல்லாத பதவிகள், பட்டயப்படிப்பு/தொழிற்பயிற்சி நிலை, ஆகியவைகளுக்கான அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்படவுள்ளன.
தேர்வாணைய வரலாற்றில் முதன்முறையாக, 2024 மற்றும் 2025 ஆண்டுகளில், அறிவிக்கை வெளியிடப்படும் நாள், தேர்வு நடைபெறும் நாள் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டு, ஆண்டுத்திட்டம் தேர்வாணையத்தால் வெளியிடப்பட்டு, ஆண்டுத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்டவாறு, குறித்த தேதியில் அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டு, தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; "தமிழக அரசுத் துறைகளுக்கு பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக 2026-ஆம் நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அட்டவணையை த்மிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது. மாவட்ட துணை ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான முதல் தொகுதி பணிகள், கிராம நிர்வாக அதிகாரி உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான 4-ஆம் தொகுதி பணிகள் என மொத்தம் 6 போட்டித் தேர்வுகள் மட்டும் தான் அடுத்த ஆண்டில் நடத்தப்படவுள்ளன. இது எந்த வகையிலும் போதுமானவையல்ல.
2025-ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 7 வகையான போட்டித் தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என்று டி.என்.பி.எஸ்.சி அறிவித்திருந்தது. அதன்படி 7 போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கையை வெளியிட்டு விட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி, அவற்றில் சில தேர்வுகளை நடத்தி முடித்துள்ளது. இந்த தேர்வுகளின் மூலம் 9757 பேர் அரசுப் பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படவுள்ளனர். அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள பணிகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த எண்ணிக்கை மிக மிகக் குறைவாகும்.
2026-ஆம் ஆண்டில் 6 போட்டித் தேர்வுகள் மட்டுமே நடத்தப்படவுள்ளன என்பதையும், அத்தேர்வுகளுக்கான பணிகளின் காலியிடங்களாக தமிழக அரசின் சார்பில் காட்டப்படும் எண்ணிக்கையும் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும் போது அதிகபட்சமாக 6 ஆயிரம் பேருக்குக் கூட அடுத்த ஆண்டில் வேலை வழங்கப்படாது என்பது தான் உண்மை. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் அரசு பணிகளில் இருந்து ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர். அதனால் ஏற்படும் காலியிடங்களையும் சேர்த்தால் மொத்தம் 7 லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலைகள் வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்தே 40 ஆயிரம் பேருக்கு தான் நிரந்தர அரசு வேலைகளை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கியிருக்கிறது." என தெரிவித்துள்ளார்.
