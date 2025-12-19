English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 : குருப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டுமா?

டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 : குருப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டுமா?

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 ஆம் ஆண்டு நடத்தும் குருப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற விரும்புபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு இது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:00 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி வகுப்பு
  • சென்னையில் நடக்க உள்ளது
  • வாய்ப்புள்ளவர்கள் கலந்துகொள்ளவும்

TNPSC : அரசு பணியில் சேர வேண்டும், குறிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி, ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என விரும்புபவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அடுத்தாண்டு நடக்கும் தேர்வுகளில் நீங்கள் வெற்றி பெற விரும்பினால், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.  வட சென்னை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறவுள்ளது என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். சென்னை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில், SSC, RRB, TNPSC, TNUSRB, போன்ற மத்திய மற்றும் மாநில தேர்வு முகமைகளால் நடத்தப்படும் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகளை மின்ட் ஐடிஐ-யில் ஜனவரி 2026ல் நடத்தவுள்ளது. 

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

இப்பயிற்சிவகுப்புகளில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் https://forms.gle/QyWHC7dUAk9iYkFt5 கூகுள் படிவத்தில் தங்களது விவரத்தினை பூர்த்தி செய்யுமாறும் மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், கிண்டி, சென்னை-32யை (அலுவலக வேலைநாட்களில்) நேரிலோ அல்லது decgc.coachingclass@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே, சென்னை மாவட்டத்தை சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த தேர்வர்கள் இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன் பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி துறை அறிவிப்பு

இதேபோல், படித்த இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெறும் வகையில் TNPSC, SSC, IBPS, RRB, etc., போட்டித் தேர்வுக்கான பயிற்சி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையால் வழங்கப்பட உள்ளது. TNPSC மற்றும் SSC, IBPS, RRB ஆகிய முகமைகள் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஆர்வலர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் இயங்கும் போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையங்களான சென்னை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள சர் தியாகராயா கல்லூரி வளாகத்தில் 500 ஆர்வலர்களுக்கும் மற்றும் சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் 300 ஆர்வலர்களுக்கும் கட்டணமில்லா பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது.

உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை

தற்போது மேற்படி போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு இணைய வழியாக விண்ணப்பங்கள் பெற்று, சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது பயிற்சி வகுப்புகள் பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 5.00 மணிவரை ஆறு மாத காலம் வாராந்திர வேலை நாட்களில் நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் குறைந்த பட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு 01-01-2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். மேற்படி போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையங்களில் உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை.

பயிற்சியில் சேரவிரும்பும் ஆர்வலர்கள் www.cecc.in என்ற வாயிலாக 22.12.2025 முதல் 05.01.2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044- 25954905 மற்றும் 044-28510537 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். பத்தாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், தமிழக அரசால் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள இனவாரியான இடங்களுக்கு ஏற்ப ஆர்வலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு தேர்வர்களின் விவரங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் விரைவில்: 1,270 பணியிடங்களுக்கு வெளியாகும் ரிசல்ட்!

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

