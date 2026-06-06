/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு படிக்கிறீர்களா? தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடுகளின் (Nilgiri Tahr) எண்ணிக்கையைக் கண்டறிந்து, அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் தமிழ்நாடு வனத்துறை "நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை" (Project Nilgiri Tahr) செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய அங்கமாக, அண்டை மாநிலமான கேரள வனத்துறையுடன் இணைந்து ஆண்டுதோறும் ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது.
முதல் கணக்கெடுப்பு: 29 ஏப்ரல் 2024 முதல் 1 மே 2024 வரை 140 பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டில் 1031 வரையாடுகள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டது.
இரண்டாவது கணக்கெடுப்பு: 24 ஏப்ரல் 2025 முதல் 27 ஏப்ரல் 2025 வரை 177 பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது. இதில் வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை 1303 ஆக உயர்ந்தது.
மூன்றாவது கணக்கெடுப்பு முறை மற்றும் தொழில்நுட்பம்:
மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பானது 24 ஏப்ரல் 2026 முதல் 27 ஏப்ரல் 2026 வரை நான்கு நாட்களுக்கு நடைபெற்றது. நீலகிரி வரையாடுகள் வாழும் 14 வனக்கோட்டங்களில் ஒரே நேரத்தில் இக்கப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த ஆண்டைப் போலவே 43 வனச்சரகங்களுக்கு உட்பட்ட 126 வன சுற்றுப் பாதைகளில் அமைந்த 177 கணக்கெடுப்பு நில அளவை தொகுதிகளிலும் இக்கணக்கெடுப்பு வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.
இம்முறை களப்பணியாளர்களுக்கு 'நீலகிரி வரையாடு திட்டம்' குழுவினால் 11 திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. மிக முக்கியமாக, முதன்முறையாக "VARUDAI" எனப்படும் ஆண்ட்ராய்டு அடிப்படையிலான மொபைல் செயலி (Mobile App) பயன்படுத்தப்பட்டு, களத்திலிருந்தே நேரடியாக தரவு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.
பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வு:
இந்த சர்வதேச அளவிலான கூட்டு முயற்சியில் பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (IUCN)-இந்தியா, புது டெல்லி, இந்திய வனவிலங்கு அறக்கட்டளை (WTI), தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் (TANUVAS), கேரள வனத்துறை மற்றும் உலகளாவிய இயற்கை நிதியம் (WWF) ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு பார்வையாளர்கள் பங்கேற்றனர். இக்கணக்கெடுப்பில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 270 MSL உயரம் முதல் 2630 MSL உயரம் வரையிலான மலைப்பகுதிகளில் வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
முக்கியத் தரவுகள் மற்றும் முடிவுகள்:
மொத்த எண்ணிக்கை: தமிழ்நாட்டில் தற்போது நீலகிரி வரையாடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1364 ஆக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வளர்ச்சி விகிதம்: இது கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 4.68% அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது.
மண்டல வாரியான பரவல்: தமிழ்நாட்டிலுள்ள மொத்த வரையாடுகளில் 44.87% ஆனைமலை பகுதியிலும், 29.25% நீலகிரி நிலப்பரப்பிலும் காணப்படுகின்றன.
பாலின விகிதம்: கணக்கீட்டில் ஆண்-பெண் விகிதம் 55:100 எனவும், பெண்-குட்டி விகிதம் 100:66 எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்த மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு அறிக்கையினை மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
2. மாநில அளவிலான வேட்டைப் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு
பின்னணியும் முக்கியத்துவமும்:
தமிழ்நாடு வேட்டைப் பறவைகளின் (Raptors) முக்கிய வாழ்விடமாகத் திகழ்கிறது. இம்மாநிலத்தில் Accipitriformes, Falconiformes மற்றும் Strigiformes ஆகிய வரிசைகளைச் சேர்ந்த 65-க்கும் மேற்பட்ட வேட்டைப் பறவை இனங்கள் காணப்படுகின்றன. வேட்டைப் பறவைகள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் முதன்மையான இனங்களாக (Keystone Species) விளங்குவதுடன், பல்வேறு சூழலியல் சேவைகளையும் வழங்குகின்றன. மேலும், இவை சுற்றுச்சூழலின் நலனைக் குறிக்கும் உயிரியல் குறியீட்டு இனங்களாக (Bio-indicators) கருதப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள், கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கடலோர ஈரநிலங்கள் வேட்டைப் பறவைகளுக்கான முக்கிய வாழ்விடங்களாக உள்ளன.
அமைப்புகளின் பங்களிப்பு:
வேட்டைப் பறவைகளின் பாதுகாப்பை முன்னெடுக்கும் மாநில அளவிலான அமைப்பாக "தமிழ்நாடு ராப்டர் ஆராய்ச்சி மையம்" (Tamil Nadu Raptor Research Foundation – TNRRF) ஜூலை 2025-இல் நிறுவப்பட்டது. இந்த ஆராய்ச்சி மையம், சென்னை வண்டலூரில் அமைந்துள்ள மேம்பட்ட வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நிறுவனம் (Advanced Institute for Wildlife Conservation – AIWC) வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. தீவிர அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் வாழ்விடப் பாதுகாப்புக்காக உலக வனவிலங்கு நிதியம் – இந்தியா (World Wide Fund for Nature-India) அமைப்பின் நிபுணர் குழு, AIWC மற்றும் TNRRF குழுக்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
கணக்கெடுப்புத் தரவுகள் (2026):
தமிழ்நாட்டின் முதல் முழுமையான மாநில அளவிலான வேட்டைப் பறவை கணக்கெடுப்பு 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 மற்றும் பிப்ரவரி 1 ஆகிய தேதிகளில் அனைத்து வனக் கோட்டங்களிலும் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.
கள ஆய்வு: மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 49 வனக் கோட்டங்களில் மொத்தம் 389 கணக்கெடுப்புப் பகுதிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
பங்களிப்பு: இக்கணக்கெடுப்பில் 3,643-க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் வனத்துறை பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஆய்வுப் பரப்பு: 7,959 கிலோமீட்டர் வாகன வழி ஆய்வும், 2,115 கிலோமீட்டர் நடைபயண ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டுத் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன.
3. தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த பறவைகள் கணக்கெடுப்பு 2025–2026
நோக்கம் மற்றும் கால அட்டவணை:
தமிழ்நாடு வனத்துறை, மாநிலம் முழுவதுமுள்ள பறவைகளின் பல்லுயிர்த்தன்மையைக் கண்காணித்து, பாதுகாப்புத் திட்டங்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் 2023ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுதோறும் மாநில அளவிலான ஒருங்கிணைந்த பறவைகள் கணக்கெடுப்பை நடத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக 2025-2026 ஆம் ஆண்டிற்கான கணக்கெடுப்பு இரு கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது:
ஒருங்கிணைந்த ஈரநிலப் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு: 2025 டிசம்பர் 27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது.
ஒருங்கிணைந்த நிலவாழ் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு: 2026 பிப்ரவரி 14 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது.
வனத்துறை அதிகாரிகள், பறவை நிபுணர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பறவை ஆர்வலர்களின் தீவிர பங்கேற்புடன் இக்கப்பணி நடைபெற்றது.
அ) ஒருங்கிணைந்த ஈரநிலப் பறவைகள் கணக்கெடுப்புத் தரவுகள்:
தமிழ்நாட்டின் அனைத்து 38 மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஏரிகள், பாசனக் குளங்கள், சதுப்பு நிலங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் உள்ளிட்ட 1005 ஈரநிலங்களை உள்ளடக்கி இக்கப்பணி நடைபெற்றது.
பதிவு செய்யப்பட்ட இனங்கள்: ஈரநிலச் சூழலமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய மொத்தம் 393 பறவை இனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
பறவைகளின் எண்ணிக்கை: நேரடி எண்ணிக்கையில் மொத்தம் 6,01,348 பறவைகள் கணக்கிடப்பட்டன.
வகைப்பாடு: இவற்றில் 116 இனங்கள் நீர்ப்பறவைகளாகவும், 131 இனங்கள் வலசை போகும் (Migratory) பறவைகளாகவும் இருந்தன. வலசை பறவைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1,59,557 ஆகும்.
முக்கியத்துவம்: இத்தரவு, மத்திய ஆசிய பறவைப் பறப்பு பாதையில் (Central Asian Flyway) தமிழ்நாட்டின் ஈரநிலங்கள் எவ்வளவு முக்கிய வாழ்விடங்களாக விளங்குகின்றன என்பதை நிரூபிக்கிறது.
காணப்பட்ட முக்கிய பறவைகள்: லிட்டில் கார்மரண்ட், குளோஸ்லி ஐபிஸ், லிட்டில் எக்ரெட், ஈஸ்டர்ன் கேட்டில் எக்ரெட், இந்தியன் பாண்ட் ஹெரான், நார்தர்ன் பின்டெயில், லிட்டில் ஸ்டிண்ட், கிரேட்டர் ஃபிளமிங்கோ மற்றும் கார்கனே போன்றவை பொதுவான பதிவுகளாகும்.
பாதுகாப்பு நிலை: IUCN சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவுகளில் உள்ள 35 பறவை இனங்களின் இருப்பு இக்கணக்கெடுப்பில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆ) ஒருங்கிணைந்த நிலவாழ் பறவைகள் கணக்கெடுப்புத் தரவுகள்:
தமிழ்நாட்டின் அனைத்து 38 மாவட்டங்களிலும் உள்ள காடுகள் மற்றும் நிலவாழ் சூழலமைப்புகளை உள்ளடக்கிய 1108 நிலவாழ் பறவை கணக்கெடுப்பு இடங்களில் இக்கப்பணி நடத்தப்பட்டது.
பதிவு செய்யப்பட்ட இனங்கள்: மொத்தம் 391 பறவை இனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
பறவைகளின் எண்ணிக்கை: நேரடி எண்ணிக்கையில் மொத்தம் 2,24,801 பறவைகள் கணக்கிடப்பட்டன.
வகைப்பாடு: இவற்றில் 228 இனங்கள் உள்ளூர் பறவைகளாகவும், 72 இனங்கள் வலசைப் பறவைகளாகவும் கண்டறியப்பட்டன.
பாதுகாப்பு நிலை: IUCN சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவுகளில் உள்ள 36 நிலவாழ் பறவை இனங்களின் இருப்பு இக்காடுகள் மற்றும் நிலவாழ் பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டுப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் இந்த பகுதிகள் எந்தெந்த பாடத்திட்டத்தில் வரும்?
நீலகிரி வரையாடு திட்டம் மற்றும் 'VARUDAI' செயலி பற்றி சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான வினாக்களில் கேட்கப்படலாம்.
வரையாடுகளின் தற்போதைய எண்ணிக்கை (1364), பாலின விகிதம் (55:100), அதிகப்படியாகக் காணப்படும் இடம் (ஆனைமலை) ஆகியவை மிக முக்கியப் புள்ளிவிவரங்கள்.
தமிழ்நாடு ராப்டர் ஆராய்ச்சி மையம் (TNRRF) அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு (ஜூலை 2025) மற்றும் அமைந்துள்ள இடம் (AIWC, வண்டலூர், சென்னை) முக்கியக் குறிப்புகள் ஆகும்.
மத்திய ஆசிய பறப்பு பாதை (Central Asian Flyway) மற்றும் IUCN சிவப்பு பட்டியல் சார்ந்த பறவை இனங்களின் எண்ணிக்கை (ஈரநிலம்: 35, நிலவாழ்: 36) கூற்று வகை வினாக்களுக்கு (Statement-based questions) மிகவும் உகந்தவை.