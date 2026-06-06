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டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு படிக்கிறீர்களா? தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

நீலகிரி வரையாடு கணக்கெடுப்பு, பறவைகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியுள்ள நிலையில் இவற்றில் இருந்து டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு என்ன முக்கியம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:42 AM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு படிக்கிறீர்களா? தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Image Credit: TNPSC

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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