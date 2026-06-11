/டிஎன்பிஎஸ்சி செம ஹேப்பி நியூஸ்! புதிதாக சேர்க்கப்படும் காலிப் பணியிடங்கள்

TNPSC latest news: இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதுவும் தேர்வர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த அப்டேட்டை டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பேசும்போது, அரசுத் துறைகளில் அதிக காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், வருடாந்திர தேர்வு அட்டவணையின்படி அனைத்துப் போட்டித் தேர்வுகளும் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர், "அரசுத் துறைகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப மனிதவளத்துறை அறிவுரை வழங்கியுள்ளது. அரசுத் துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்புவது தொடர்பாக டிஎன்பிஎஸ்சியிடமும் ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் 2026-ம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர தேர்வு அட்டவணையின்படி, போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அறிவிப்புகள் திட்டமிட்டபடி வெளியிடப்பட்டு தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.
அந்த வகையில் முதல் அறிவிப்பாக ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுக்கு (நேர்முகத்தேர்வு இல்லாத பதவிகள்) கடந்த மே 20-ம் தேதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு ஆன்லைனில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. புதிய பணியிடங்கள் வரும் பட்சத்தில் பிற்சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். அதே போல் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும் இதே முறையில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
குரூப்-1 தேர்வுக்கான அறிவிப்பு ஜூன் 23-ம் தேதி வெளியிடப்படும். என்னென்ன பதவிகள் மற்றும் காலியிடங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் அறிவிப்பில் இடம்பெறும். இதே போல், அனைத்துத் தேர்வுகளுக்கான அறிவிப்புகளும் குறித்த காலத்தில் வெளியிடப்பட்டு தேர்வு முடிவுகளும் விரைவாக வெளியிடப்படும்.
கடந்த ஆண்டு, முதல்முறையாக தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணியிடங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நிரப்பப்பட்டன. இந்த ஆண்டு பல்வேறு அரசுப் பல்கலைக்கழகங்களிடமிருந்து ஆசிரியர் அல்லாத பதவிகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. பதவி நிலைக்கு ஏற்ப அந்த பணியிடங்கள் ஒருங்கிணைந்த குரூப்-2 தேர்விலோ அல்லது குரூப்-2ஏ தேர்விலோ சேர்க்கப்படும். தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் விரைவில் 15 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்ற அறிவிக்கப்ப்பட்டுள்ளது. எனவே, அந்த காலிப்பணியிடங்களும் டிஎன்பிஎஸ்சி வாயிலாக படிப்படியாக நிரப்பப்படும்." என்று கூறியுள்ளார்.
டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகரின் இந்த அறிவிப்பு தேர்வர்களுக்கு செம ஹேப்பி நியூஸ். ஏனென்றால் ஆண்டு தோறும் நடக்கும் குரூப் 2 முதல் குரூப் 4 வரையிலான தேர்வுகளை லட்சக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் வருடக்கணக்கில் படித்து எழுதுகின்றனர். ஆனால், வெளியிடப்படும் காலிப் பணியிடமோ மிகமிக சொற்ப அளவிலேயே இருக்கிறது.
உதாரணத்துக்கு 14 லட்சம் பேர் எழுதும் குரூப் 4 தேர்வு காலிப் பணியிடம் வெறும் 5 ஆயிரம் மட்டுமே. இது தேர்வர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அதிருப்தியையும், விரக்தியையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சூழலில், டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் புதிதாக சேர்க்கப்படும் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்து கொடுத்திருக்கும் இந்த அப்டேட் உண்மையிலேயே தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ் தான். ஆனால் இப்போது சொன்னபடியே அறிவிப்பிலும் காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டும் என்பதே தேர்வர்களின் எதிர்பார்ப்பு