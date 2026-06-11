Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /டிஎன்பிஎஸ்சி செம ஹேப்பி நியூஸ்! புதிதாக சேர்க்கப்படும் காலிப் பணியிடங்கள்

டிஎன்பிஎஸ்சி செம ஹேப்பி நியூஸ்! புதிதாக சேர்க்கப்படும் காலிப் பணியிடங்கள்

TNPSC latest news: இந்த ஆண்டு நடக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் தேர்வர்கள் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் புதிதாக சேர்க்கப்படும் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:09 AM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி செம ஹேப்பி நியூஸ்! புதிதாக சேர்க்கப்படும் காலிப் பணியிடங்கள்
Image Credit: TNPSC 2026 Update: More Vacancies Likely to Be Added

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் AI: TCS நிறுவனம் போடும் மாஸ்டர் பிளான்
TCS5 min ago
2
Krishnagiri District31 min ago
3
EPFO51 min ago
4
TNPSC latest news1 hr ago
5
TN Government1 hr ago