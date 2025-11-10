டிஎன்பிஎஸ்சி : அதிகாரப்பூர்வ விடை குறிப்புகளை வெளியிட காலதாமதம் செய்வது ஏன்?

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வுகளை நடத்தி, தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்து கொடுக்கிறது. இதற்காக ஆண்டுதோறும் அடுத்தாண்டு தேர்வுகளின் பட்டியலை முன்கூட்டியே வெளியிட்டு, அதில் குறிப்பிட்டுள்ள உத்தேச மாதங்கள் மற்றும் தேதியின் அடிப்படையில் தேர்வுகளை நடத்துகிறது.இது தேர்வர்கள் தாங்கள் தயாராகும் தேர்வுகளுக்கு திட்டமிட்டு படிக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. மேலும், தேர்வு நடைமுறையில் குளறுபடிகள் நடக்காமல் இருக்கவும், தேர்வு குறித்த வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக டிஎன்பிஎஸ்சி எடுத்து வருகிறது.
இவையெல்லாம் தேர்வர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, கடந்தாண்டு வெளியிடப்பட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டு திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருந்ததுபோல தேர்வுகளை நடத்தி உடனுக்குடன் முடிவுகளை வெளியிட்டது, டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகும் தேர்வர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு எல்லாம் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் மாதங்களை முன்கூட்டியே அறிவித்து, அதன்படியே முடிவுகளை வெளியிட்டது டிஎன்பிஎஸ்சி.
ஆனாலும், சில விஷயங்களில் இன்னும் வெளிப்படைத் தன்மையை தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கான ரிசல்ட் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ விடைகளை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிடவில்லை. ரிசல்ட் வெளியான பிறகும் கூட அதிகாரப்பூர்வ விடைக்குறிப்புகளை வெளியிடாமல் இருப்பது ஏன்? என்ற கேள்வி தேர்வர்கள் மத்தியில் உள்ளது. கடந்த குரூப் 4 தேர்வில் பல கேள்விகளுக்கு இரட்டை விடைகள் இருப்பதாகவும், சில கேள்விகளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட உத்தேச விடை தவறு என்றும் தேர்வர்கள் கூறியிருந்தனர். தேர்வாணையம் கொடுத்த காலக்கெடுவுக்குள் உத்தேச விடைகளை மேல்முறையீடும் செய்திருந்தனர். ஆனால், அவற்றில் டிஎன்பிஎஸ்சி எதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டது, எந்த விடைகளை எல்லாம் நிராகரித்திருக்கிறது என்பதை மேல்முறையீடு செய்தவர்கள் எப்படி அறிந்து கொள்வது.
அதிகாரப்பூர்வ விடைக்குறிப்புகளை விரைவாக வெளியிட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கும் தேர்வர்கள், குறைந்தபட்சம் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடும் நாளிலேயே அதிகாரப்பூர்வ விடைக்குறிப்புகளையும் டிஎன்பிஎஸ்சி தளத்தில் வெளியிட வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். இது தேர்வர்கள் தங்களின் தவறுகளை அடையாளம் காணவும், அடுத்த தேர்வுக்கு இன்னும் விடாமுயற்சியோடு தயாராவும், எங்கே தவறு செய்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் மிகப்பெரிய வசதியாக இருக்கும்.
அதேபோல், ரிசல்ட் வெளியாகும்போதே தேர்வர்களின் விடைத்தாளையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியையும் டிஎன்பிஎஸ்சி நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். ஏற்கனவே, விடைத்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியை தேர்வாணையம் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாலும், அதற்காக ஆண்டுக் கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. ரிசல்ட் வெளியாகும் நாட்களிலேயே கட்டணம் செலுத்தி விடைத்தாளை பதவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியை அறிமுகப்படுத்தினால், தேர்வர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும். ரிசல்ட் வந்த வேகத்தில் விடைத்தாளை பார்க்கும் ஆர்வம் தேர்வர்கள் மத்தியில் இருக்கும் என்பதால் அதிகமானோர் கட்டணம் செலுத்தி விடைத்தாளை பதிவிறக்கும் செய்வது தேர்வாணயத்திற்கும் உதவியாக இருக்கும். இந்த நடவடிக்கை, டிஎன்பிஎஸ்சி மீதான வெளிப்படைதன்மை மற்றும் நம்பிக்கையும் தேர்வர்கள் மத்தியில் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும்.
மேலும் படிக்க | குரூப்-4 தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் சொன்ன குட் நியூஸ்!
மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ