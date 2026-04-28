டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கான முக்கிய தகவல்! வரையாடு கணக்கெடுப்பு டேட்டா

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு, நீலகிரி வரையாடு கணக்கெடுப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் நடப்பு நிகழ்வுகளில் கேள்விகளாக கேட்கப்பட வாய்ப்பள்ளது என்பதால், இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருக்கும் விரிவான அறிவிப்பை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு, நீலகிரி வரையாடு திட்டம்' (Project Nilgiri Tahr) வாயிலாக, ஏப்ரல் 24 முதல் 27, 2026 வரை மாநிலம் முழுவதும் நீலகிரி வரையாடுகள் வாழும் அனைத்துப்பகுதிகளிலும் மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பை மேற்கொண்டுள்ளது. ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இச்செயல்பாடு, தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாட்டின் நீண்ட காலப் பாதுகாப்புத் திட்டமிடலில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்கிறது.
இந்தக் கணக்கெடுப்பு கேரள வனத்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையானது, தமிழ்நாடு-கேரள நிலப்பரப்பில் இடம்பெயரும் விலங்குகள் ஒரே நேரத்தில் கணக்கிடப்படுவதை உறுதிசெய்து, இரட்டை கணக்கிடுவதைத் தவிர்க்கிறது. மேலும், இது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் முழுவதும் உள்ள உயிரினங்களின் மிகவும் துல்லியமான நிலவரத்தை அளிக்கிறது.
அக்டோபர் 12, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட 'நீலகிரி வரையாடு திட்டம்' (Project Nilgiri Tahr). தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கைப் பாதுகாப்பதற்கென்றே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, ஒரு முதன்மையான மற்றும் குறிப்பிட்ட இனத்தை மையமாகக் கொண்ட பாதுகாப்பு முன்னெடுப்பாகும். இத்திட்டமானது பாதுகாப்பு, வாழ்விடமேலாண்மை, இனத்தொகை கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் உலகளாவிய நிபுணர்களுடனான ஒத்துழைப்பு வாயிலாக சர்வதேச அறிவியல் தர நிலைகளை ஏற்றுக்கொள்வது என ஒன்பது முக்கியக் கூறுகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிர்கால கன்று ஈனும் பருவத்திற்குப்பிறகு, முதிர்ந்த மந்தைகளுடன் இளம் விலங்குகளும் தென்படும்போது, இந்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது. இது, விலங்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் இனப் பெருக்க வெற்றியை மிகவும் நம்பகமான முறையில் மதிப்பிட உதவுகிறது. முதல் ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு (2024), தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பிற்கான அடிப்படையை நிறுவியது.
இது 13 வனப்பிரிவுகளில் உள்ள 140 கணக்கெடுப்புத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கியதுடன், 1,862 கி.மீ. தூரத்திற்கு விரிவான களப் பணியையும் மேற்கொண்டது. முன்னோட்டச் சோதனைகள் மூலம் அறிவியல் முறைகள் தரப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு மற்றும் இரட்டை கணக்கெடுப்பு முறை பின்பற்றப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை 1.031 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது இதன் பரவல் மற்றும் இனக்கூட்டமைப்பு குறித்த விரிவான புரிதலை வழங்குகிறது.
இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு (2025), 14 வனப்பிரிவுகளில் உள்ள 177 கணக்கெடுப்புத் தொகுதிகளுக்கு ஆய்வுப் பரப்பை விரிவுபடுத்தியது. இதில் ஏறக்குறைய 800 களப்பணியாளர்கள் சுமார் 2,000 கி.மீ. தொலைவிற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும், களமதிப்பீடுகள் மற்றும் வரலாற்றுத் தரவுகள் மூலம் 36 புதிய வாழ்விடங்கள் சேர்க்கப்பட்டன. பெரும்பாலான வாழ்விடங்களில் நீலகிரி வரையாடுகள் காணப்பட்டன. பல மந்தைகள் குட்டிகளுடன் காணப்பட்டதால், நிலையான இனப் பெருக்கத்தைக் குறிக்கிறது. பசுமலை போன்ற புதிதாக மீண்டும் குடியேறிய வாழ்விடங்களின் தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டையும், ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாகக் காணப்படாத பகுதிகளுக்கு இந்த இனம் திரும்பியதையும் இரண்டாவது கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்தது.
முக்கியமாக, ஆய்வு செய்யப்பட்ட பல நிலப்பரப்புகள் சங்க இலக்கியங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களுடன் ஒத்துப் போகின்றன. இது இந்த மலைச்சூழல் அமைப்புகளில் இந்த இனத்தின் நீண்ட கால வரலாற்று இருப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது. இரண்டாவது கணக்கெடுப்பின்போது சேகரிக்கப்பட்ட எச்சம் மற்றும் ஊனுண்ணிகளின் கழிவுமாதிரிகள். ஒட்டுண்ணிச் சுமை மற்றும் சூழலியல் தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்வதற்காகப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. இது ஒரு ஆழமான பாதுகாப்புத் திட்டமிடலுக்கு உதவியது. இரண்டாவது கணக்கெடுப்பு. ஆய்வு செய்யப்பட்ட வாழ்விடங்களில் 1303 தனிநபர்களைக் கொண்ட ஒரு இனத் தொகையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு (2026) அதன் வீச்சிலும் தொழில்நுட்பத்திலும் ஒரு முன்னோடிச் சிறப்பாக அமைகிறது. இது 14 வனக்கோட்டங்கள். 43 வனச்சரகங்கள், 124 வனப்பிரிவுகள் மற்றும் 177 கணக்கெடுப்புத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கி, தமிழ்நாடு முழுவதும் 3,100 கி.மீ-க்கும் அதிகமான பரப்பளவை விரிவுபடுத்துகிறது. தெற்கே கன்னியாகுமரியில் உள்ள அஷாம்புமொட்டை (கடல் மட்டத்திலிருந்து 902மீ உயரம்) முதல் வடக்கே கூடலூரில் உள்ள தவளமலை (கடல்மட்டத்திலிருந்து 986மீ உயரம்) வரை, தமிழ்நாட்டில் இச்சிற்றினத்தின் முழுப்பரப்பளவையும் இக்கணக்கெடுப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது.
பயிற்சி பெற்ற சுமார் 800 களப்பணியாளர்கள் இதில் பங்கேற்கின்றனர். முதன்முறையாக, நிகழ்நேரத்தரவு சேகரிப்பு, GPS அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட அறிக்கையிடல் ஆகியவற்றிற்காக, 'Varudal' எனும் பிரத்யேக கைபேசி செயலி ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த எண்ம அமைப்பின் மூலம், களத்திலிருந்து பெறப்படும் தரவுகளை ஏறக்குறைய நிகழ் நேரத்திலேயே ஒருங்கிணைக்க முடிகிறது. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்விடங்களில் 'வரையறுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு முறையையும்' (bounded count methods). முக்கூர்த்தி மற்றும் கிராஸ்ஹில்ஸ் போன்ற பரந்த தொடர் நிலப்பரப்புகளில் வரையறுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு' மற்றும் 'இரட்டை கணக்கெடுப்பு முறைகளும் கலவையையும் இக்கணக்கெடுப்பில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகிறது.
பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு ஒன்றியம் (IUCN), தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் (TANUVAS), இந்தியத் தாவரவியல் ஆய்வு மையம் (BSI) மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு அறக்கட்டளை (WTI) உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த, வல்லுநர்கள் மூன்றாம் தரப்புப் பார்வையாளர்களாகப் பங்கேற்பதன் மூலம், இந்த ஆய்வு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும். மூன்று கட்ட ஆய்வுகளிலும் இது ஒரு நிலையான அம்சமாகத் திகழ்ந்து வருவதால், அறிவியல் சார்ந்த துல்லியத்தன்மை மற்றும் தரத்தில் தொடர்ச்சி உறுதி செய்யப்படுகிறது. குளம்புள்ள விலங்குகளின் நடத்தை, கால்நடை மருத்துவ மதிப்பீடு மற்றும் வாழ்விடச் சூழல் ஆய்வு ஆகிய துறைகளில் இவ்வல்லுநர்கள் கொண்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த நிபுணத்துவம், இந்த ஆய்வை வலுவான மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட முறையில் முன்னெடுப்பதற்குத் துணை நிற்கிறது.
மக்கள் தொகை மதிப்பீட்டின் ஆரம்ப கட்ட சுற்றுகளைத் தொடர்ந்து, நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தின் கீழ் அவற்றுக்கு தடயம் அறியும் கழுத்து பட்டை (Radio Collar) பொருத்தும் பணி தொடங்கப் பட்டது. இந்தியாவில் இந்த இனத்திற்கு இத்தகைய கண்காணிப்பு முறை பயன்படுத்தப்பட்டது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்தத் தரவுகள், வரையாடுகளின் இயக்கம். வாழ்விடப் பயன்பாடு. பருவகாலப் போக்குகள் மற்றும் மக்கள் தொகைகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள உதவின.
நீலகிரி வரையாடு கணக்கெடுப்பானது. மிக முக்கியமாக, தாவரங்கள். நிலப்பரப்பு மற்றும் சீர்குலைவின் அறிகுறிகள் போன்ற வாழ்விட அளவுருக்களைப் பதிவு செய்கிறது. இது. இனத்தொகைத் தரவுகளை வாழ்விடத்தின் நிலைமைகளுடன் தொடர்புபடுத்த உதவுகிறது. நீலகிரி வரையாடு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளின் மலைப் புல்வெளி-சோலைப்புறச் சூழல்மண்டலத்தில் காணப்படுகிறது. இந்த உயரமான புல்வெளிகளும் செங்குத்துப் பாறைகளும் இந்த இனத்திற்கு உகந்த வாழ்விடத்தை வழங்குகின்றன.
இதே நிலப்பரப்பு உள்ளூர் புற்கள், சோலைப்புற மர இனங்கள், நீலகிரி சிட்டு, கரும்-ஆரஞ்சு ஈப்பிடிப்பான். காட்டெருமை மற்றும் சிறுத்தை உள்ளிட்ட பலவகையான உள்ளூர் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. நீலகிரி வரையாடைப் பாதுகாப்பது, நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் காலநிலை ஒழுங்குமுறைக்கு இன்றியமையாத இந்த எளிதில் பாதிப்படையக் கூடிய சூழல்மண்டலங்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது.
தொடர்ச்சியான மூன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்புகள் மூலம், தமிழ்நாடு வனத்துறை, உயிரினங்களின் எண்ணிக்கைப் போக்குகளைக் கண்காணிக்கவும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு வழிகாட்டவும் ஒரு சீரான தரவுத் தொகுப்பை உருவாக்கி வருகிறது. இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள், வாழ்விட மறுசீரமைப்பு, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அந்த இனத்தின் நீண்ட கால மேலாண்மைக்கு வழிகாட்டும். நீலகிரி வரையாடு திட்டம், அதன் இயற்கை வாழிடப்பகுதி முழுவதும் அந்த இனத்தின் நீடித்த பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, களப்பணி, அறிவியல் கண்காணிப்பு மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைத்து வருகிறது என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | டாப் டக்கரு... தமிழ்நாடு தான் வின்னரு... பொருளாதார வளர்ச்சியில் அசுர சாதனை - இது ஏன் முக்கியம்?
மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் மே 2 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. லிஸ்டில் 9 மாவட்டங்கள்! வானிலை மையம் அப்டேட்
மேலும் படிக்க | பெரம்பலூர்: மனைவியை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து காரில் கடத்திய கணவன், திகிலூட்டும் சிசிடிவி காட்சி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ