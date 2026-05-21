/TNPSC : நீட் வினாத்தாள் லீக்! டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

TNPSC : நீட் வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக அத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு வைத்துள்ள கோரிக்கை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
TNPSC : தேசிய அளவில் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம், நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முறைகேடு சம்பவம், மத்திய அரசு தேர்வுகளை மட்டுமின்றி மாநில அரசுப் பணிகளுக்காக இரவும் பகலும் படித்துக் கொண்டிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் மத்தியிலும் தற்பொழுது மிகப்பெரிய பயத்தையும், சந்தேகத்தையும் கிளப்பியுள்ளது. லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தோடு விளையாடும் இதுபோன்ற வினாத்தாள் கசிவு சம்பவங்கள், தங்களின் கடின உழைப்பை வீணாக்கிவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு மிக முக்கிய போட்டித் தேர்வுகளான டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு மற்றும் குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ முதன்மை தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளன. கிராமப்புற மற்றும் ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள், பல வருடங்களாக இதற்காகத் தங்களைத் தயார்படுத்தி வருகின்றனர்.
முறைகேடற்ற தேர்வுகள்: அண்மையில் வடமாநிலங்களில் நடந்த நீட் தேர்வு குளறுபடிகள், தமிழக அரசுப் பொதுத்தேர்வுகளிலும் எதிரொலித்துவிடக் கூடாது என்பதில் தேர்வர்கள் உறுதியாக உள்ளனர். எந்தவித முறைகேடுகளுக்கும், முறையற்ற வழிகளுக்கும் இடமளிக்காத வகையில் இந்த 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி மிகக் கடுமையான பாதுகாப்புடன் நடத்த வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தேர்வு முறைகேடுகளைத் தடுக்க வினாத்தாள் கொண்டு செல்லும் வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கண்காணிப்பு போன்ற பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை டிஎன்பிஎஸ்சி எடுத்து வந்துள்ளது. இருப்பினும், தற்பொழுது அமைந்துள்ள புதிய அரசு, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் இத்துறையின் புதிய அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள சரத்குமார் அவர்கள், இந்த விவகாரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
"தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், தேர்வு நடைமுறைகளை மிக உன்னிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டும். வினாத்தாள் பாதுகாப்பு, தேர்வு மையக் கண்காணிப்பு மற்றும் விடைத்தாள் திருத்தம் வரை அனைத்து நிலைகளிலும் 100% வெளிப்படைத்தன்மையையும், பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் நேர்மையாகப் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும்." என தேர்வர்கள் இப்போதே முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
VAO, இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர் போன்ற பணியிடங்களுக்கான தேர்வு அறிவிப்பு வெளியாகும் நாள் அக்டோபர் 06. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: நவம்பர் 05. தேர்வு நடைபெறும் நாள் டிசம்பர் 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான குரூப் 2 மற்றும் 2A பணிகளுக்கான தேர்வு அறிவிப்பு வெளியாகும் நாள் ஆகஸ்ட் 11. முதல்நிலைத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி நடக்கும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தங்களின் உத்தேச அட்டவணைப் பட்டியலில் தெரிவித்துள்ளது.