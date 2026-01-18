English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! ஜனவரி 20 கடைசி நாள்.. ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப தேர்வு குறித்த அப்டேட்!

TNPSC Latest Update: டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உடனே நேர்முகத் தேர்வுக்கு உடனே விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 18, 2026, 12:13 PM IST
  • ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தேர்வு
  • விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாள்
  • எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

TNPSC Combined Technical Exam: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான துறைகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது. இதற்காக குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை நிரப்பி வருகிறது. அதாவது, குரூப் 1, குரூப் 2, 2ஏ, குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகளை நடத்தி காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்.

தொழில்நுட்ப தேர்வு

தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக துறையில் உள்ள பதவிகளை நிரப்ப இந்த ஒருங்கிணைந்த தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.  தமிழக அரசின் வேளாண் உதவி இயக்குநர், உதவி மேலாளர், சட்டத்தில் உதவி மேலாளர், நிதி மேலாளர், முதுநில அலுவலர் (நிதி), முதுநிலை அலுவலர் (சட்டம்), மேலாளர் (இயந்திரவியல்), உதவி மேலாளர் (பொருட்கள்), துணை மேலாளர் (பொருட்கள்), கணக்கு அலுவலர்  உள்ளிட்ட 76 காலிப் பணியிடங்கள் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தேர்வுகள் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.  இதற்கான அறிவிப்பு டிசம்பர் 22ஆம் தேதி வெளியானது.  இதற்கான விண்ணப்ப பதிவும் டிசம்பர் 22ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதனை அடுத்து, அந்தந்த பதவிகளுக்கு தேர்வர்கள் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.   இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மார்ச் மாதத்தில் தேர்வு

 இந்த பணிகளுக்கான கணினி வழித் தேர்வு மார்ச் 7,8ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வில் பங்கேற்க விரும்பும் தேர்வர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக  ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணத்தை  யுபிஐ மூலம் ஆன்லைனில் செலுத்தலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 தேர்வு முறையை பொறுத்தவரை, கணினி வழித்தேர்வில் இரண்டு தாள்கள் நடைபெறும். இதில் தமிழ் தகுதித் தேர்வு, பொது அறிவு, திறணறிவு மற்றும் மனக்கணக்கு  நுண்ணறிவு, வேளாண்மை, வணிக மேலாண்மை, மின் மற்றும் மின்னணு பொறியல்  பாடத் தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.  இந்த தேர்வுக்கு 21 வயதினை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. மேற்கண்ட பதவிகளுக்கான கல்வித்தகுதி என்பது அந்தந்த பணிகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். கல்வித்தகுதி முறை 10,12ஆம் வகுப்பு, பட்டயப்படிப்பு,  இளங்கலைப் பட்டம், முதுகலைப்பட்டம் என்ற வரிசையில் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.  எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆதார், கல்வித்தகுதி சான்றிதழ் உள்ளிட்ட சான்றிதழ்களை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பதவிகளுக்கான கல்வித்தகுதி என்பது அந்தந்த பணிகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். கல்வித்தகுதி முறை 10,12ஆம் வகுப்பு, பட்டயப்படிப்பு,  இளங்கலைப் பட்டம், முதுகலைப்பட்டம் என்ற வரிசையில் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

