TNPSC-ல் முறைகேடா...? தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் டிரான்ஸ்பர் - வெங்கட பிரியா IAS நியமனம்

TNPSC Group 2, 2A Exam: தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெற இருந்த குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. சென்னை அரும்பாக்கம் மையத்தில் தேர்வர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண் இல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு குளறுபடி எழுந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி இத்தேர்வுகளை ஒத்திவைத்து அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
TNPSC Group 2, 2A Exam: தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் மாற்றம்
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என புகார் எழுந்ததை தொடர்ந்து, டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் சண்முக சுந்தரம் ஐஏஎஸ் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்குப் பதிலாக வெங்கட பிரியா ஐஏஎஸ் அப்பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வெங்கட பிரியா தற்போது தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
TNPSC Group 2, 2A Exam: தமிழ்நாடு முழுவதும் ரத்து
முன்னதாக, தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகள் குறித்து இன்று காலையில் சண்முக சுந்தரம் ஐஏஎஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "சென்னையில் இன்று பிப். 8ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு (குரூப்-2, குரூப்-2ஏ பணிகள்) பிரதான தேர்வுகளுக்கான முற்பகல் மற்றும் பிற்பகல் நடைபெறவிருந்த எழுத்துதேர்வுகள் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சென்னையில் 3 மையங்களில் நடத்த இயலவில்லை. எனவே தேர்வர்கள் நலனை முன்னிட்டு இன்று நடைபெற இருந்த இரண்டு தேர்வுகளும் சென்னை உட்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டு பின்னர் வேறு தேதியில் நடத்தப்படும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
TNPSC Group 2, 2A Exam: பிப். 22இல் பொது அறிவு தேர்வு
மேலும் அதில், "இதுகுறித்து தேர்வர்கள் அனைவருக்கும் மறுதேர்வு நடைபெறும் நாளுக்கு 15 தினங்களுக்கு முன்பாக தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு விவரம் குறுஞ்செய்தி (SMS) மற்றும் மின்னஞ்சல் (E-Mail) மூலம் தகவல் அளிக்கப்படும். எதிர்வரும் பிப். 22ஆம் தேதி அன்று முற்பகலில் நடைபெற உள்ள ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு (குரூப்-2 பணிகள்) பொது அறிவு தேர்வு (இரண்டாம் தாள் - Descriptive Type) அன்றைய தினமே நடத்தப்படும். இது தொடர்பாக தேர்வர்களுக்கு மீண்டும் சரிபார்த்து தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு மீண்டும் பிப். 13ஆம் தேதி அன்று வழங்கப்படும்" என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
TNPSC Group 2, 2A Exam: எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம்
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டது அரசியல் ரீதியாகவும் திமுகவும் பலத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பாமக தலைவர் அன்புமணி, பாஜக தலைவர்கள் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட முக்கிய எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் திமுக அரசையும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினையும் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
