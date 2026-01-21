English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் இந்த ஆண்டு வெற்றி பெற வேண்டுமா? 2 முக்கிய தகவல்கள்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் இந்த ஆண்டு வெற்றி பெற வேண்டுமா? 2 முக்கிய தகவல்கள்

TNPSC: டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்குப் படிப்பவர்களுக்கு 2 முக்கிய அப்டேட் இன்று வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே...

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:41 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அப்டேட்
  • இந்த ஆண்டு தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டுமா?
  • தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்த முக்கிய டிப்ஸ்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் இந்த ஆண்டு வெற்றி பெற வேண்டுமா? 2 முக்கிய தகவல்கள்

TNPSC: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) இந்த ஆண்டு நடத்தும் அரசுத் தேர்வுகளுக்கு, அரசுப் பணி கனவில் இருப்பர்கள் ஏற்கனவே தீவிரமாக படிக்கத் தொடங்கியிருப்பீர்கள். உங்களுக்கான இரண்டு முக்கிய அப்டேட்டுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது. திருச்சியில் டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச வகுப்புகள் ஜனவரி 20 முதல் தொடங்கியுள்ளது மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது எப்படி? என்பது குறித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் கொடுத்திருக்கும் முக்கிய அறிவுரை குறித்தும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

திருச்சியில் இலவச பயிற்சி வகுப்பு

தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்புத்துறை மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மூலம் இலவச டிஎன்பிஎஸ்சி வகுப்புகள் நடத்துவதைப் போலவே, திருச்சியிலும் இந்த வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த வகுப்புகள் ஜனவரி 20 முதல் தொடங்கியது. இதில், GROUP II, II A, GROUP – IV தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும்  மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இந்த வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் 0431-2413510, 9499055901, 9499055902 என்ற தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது எப்படி?

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல விடுதிகளில் தங்கிப் பயிலும் கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்களுக்கான 'வாழ்க்கை வழிகாட்டி" நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் ஐஏஎஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இளம்பகவத் பேசியதாவது ; "தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று, வேலை பெறுவது என்பது பெரிய காரியம் கிடையாது. மிக எளிமையாகும். நானும் இதுபோன்ற பல போட்டி தேர்வுகள் எழுதியிருக்கிறேன். நிறைய தோல்விகள் சந்தித்து இருக்கிறேன். நிறைய வெற்றிகளையும் சந்தித்து இருக்கிறேன். ஆனால் நாம் எல்லா நேரத்திலும் வெற்றி பெற தேவையில்லை. குறிப்பாக கிரிகெட் போட்டிகளில் அனைத்து பந்துகளிலும் 6 அடிக்க முடியாது. எது நமக்கான பந்தோ அந்த பந்தில் தான் 6 அடிக்க முடியும். அந்த பந்துக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும். அதற்கான பொறுமை வேண்டும். அதற்கான திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 

அதற்கேற்ற விதத்தில் அதனை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நாம் களத்திற்குள் இருந்தால் தான் அந்த பந்து கிடைக்கும். எனவே, அந்த களத்தில் தொடர்ந்து பந்துகளை எதிர்கொள்கின்ற பொழுதுதான், நமக்கான பந்து என்பது கிடைக்கும். நாம் களத்தில் இல்லையென்றால், நமக்கான வாய்ப்பு என்பது கிடைக்காது. ஆகவே, நீங்கள் களத்தில் இருப்பது தான் முக்கியம். போட்டித் தேர்வுகளில் 1 சதவீதம் நபர்கள் தான் வெற்றி அடைகிறார்கள், மற்றவர்கள் வெற்றி அடையவில்லை என்ற கருத்து இருக்கிறது. கிரிகெட் போன்ற போட்டிகளில் நாம் வெளியிலிருந்து கருத்துகளை கூறுவோம். அதுபோல் தான் போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் பொருந்தும். 

தேர்வில் வெற்றி பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

குறிப்பாக குரூப் -4 தேர்வுக்கு 20 இலட்சம் பேர்கள் விண்ணப்பிக்கின்றனர். ஆனால் நாளிதழ்கள் மற்றும் தொலைகாட்சிகளில் இது குறித்த செய்தி வெளிவந்த பிறகுதான், தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்து இருக்கின்றோமா இல்லையா என்று தெரியாத நபர்கள் தான் அதிகமாக உள்ளனர். நாளை படிக்கலாம் என்று தள்ளி போடுகின்ற மாணவர்கள் மட்டுமே 50 சதவீதம் உள்ளனர். நான் பல போட்டி தேர்வுகள் எழுதியிருக்கிறேன். போட்டி தேர்வுக்கு 20 இலட்சம் நபர்களோ அல்லது 30 இலட்சம் நபர்கள் விண்ணப்பித்து இருந்தாலும், விண்ணப்பித்ததை மறந்தவர்கள் 50 சதவீதம் நபர்கள் இருக்கிறார்கள். குறிப்பிட்ட நபர்கள் அதாவது 2 -3 இலட்சம் நபர்கள் தேர்வுக்கு வராதவர்கள் ஆவார்கள். குறிப்பிட்ட நபர்கள் படிக்கலாம் என்ற நினைப்பில் உள்ளவர்களாவார்கள். சில பேர்களுக்கு படிப்பதற்கான நேரமும், மன ஊக்கமும் இருக்காது. ஆனால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு புத்தகம் வாங்கி படிப்பதற்கான முயற்சியை செய்வார்கள்.

செய்திதாள்களில் வரும் மாதிரி வினா விடைகளை எழுதியாவது முயற்சி செய்வார்கள். ஆனால் அதை கடந்து, அதற்கான அடிப்படை புத்தகங்கள் என்ன? எந்த பகுதியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்கான எந்தவித யுக்தியும் தெரியாமல், கையில் கிடைக்கின்ற புத்தகத்தை வைத்து படிக்கலாம் என்பவர்கள் தான் மீதி உள்ள 50 சதவீதம் நபர்கள். ஆகவே அவர்களை போட்டியாளர்களாகவே கருத முடியாது. மீதமுள்ள 2 இலட்சத்திலிருந்து 3 இலட்சம் நபர்கள் தான் உண்மையாக படிக்க கூடியவர்கள் ஆவார்கள்.

அரசுத் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற முடியும்

இதுபோன்ற இடங்களில் படிக்க கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வெளியில் படிக்க கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை கணக்கீடு செய்த பொழுது இவ்வளவு நபர்கள் தான் உண்மையாகவே படிக்கின்றனர் என்பது எனக்கு தெரியவந்த்து. அதேப்போல் சரியாக மற்றும் உண்மையாக போட்டித் தேர்வுக்கு தயார் செய்யும் பொழுது 3 இலட்சம் போட்டியாளர்களில் இருந்து 10 ஆயிரம் நபருக்குள் ஒருவராக கண்டிப்பாக நம்மால் வர முடியும். அதற்கான நுட்பங்கள், வழிகாட்டிகள், முயற்சிகள் ஆகியவற்றை தான் இங்கு எடுத்துரைத்தார்கள். அரசு பணிகளுக்கான தேர்வு என்பது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பணியிடங்கள் மட்டுமே இருக்கும். 

டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டுமல்ல, மத்திய அரசு பணிகள் உள்ளிட்ட இதுபோன்ற போட்டி தேர்வு மூலம் பல்வேறு பணிகளுக்கு உங்களுடைய கல்வி தகுதிக்கேற்ப 40 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் வரையிலான பணியிடங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. 50 ஆயிரம் பணியிடங்களில் ஒருவராக நீங்கள் வர முடியும். அது முதல் முறையோ, இரண்டாவது முறையோ அல்லது அதற்கு அடுத்த முறையிலோ கண்டிப்பாக வர முடியும். அதற்காக நாம் தொடர் முயற்சியில் இருக்கின்றோமா என்பதும், சரியான திசையில் செல்கின்றோமா என்பது தான் முக்கியம்.

எனவே, முயற்சி எடுக்க வேண்டியது நீங்கள். ஏற்கனவே, உங்கள் ஊரில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம். அவர்கள் எப்படி செய்துருக்கிறார்கள், ஏன் உங்களால் செய்ய முடியாது என்ற எண்ணமும், நம்பிக்கையும் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அப்படியிருந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி அடையமுடியும். இதுபோன்ற முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது, நாம் கிராமத்தில் இருக்கின்றோம், நமக்கு பெரிய வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை, நமக்கு நல்ல உதவி செய்யக்கூடிய நபர்கள் இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை. ஆங்கில செய்தித்தாள் கிடைக்க பெறாத ஒரு கிராமத்திலிருந்து தான் நான் IAS படிக்க முயற்சி செய்தேன் மற்றும் IAS ஆக படித்துக் கொண்டிருந்தேன். 

சார் ஆட்சியர் அவர்கள் அவரது ஊரில் இணையதளம் சேவை கிடைப்பது கஷ்டமாக இருந்தது என்று குறிப்பிட்டார். நான் அதற்கும் முன்பு காலத்தை சேர்ந்தவன். இணையதளத்தில் தேடுவதற்காக கணினி மையத்திற்கு சென்று தான் பார்க்க வேண்டும். செய்தித்தாள்களும் படிக்க முடியாது. ஆனால் என்னால் படிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன், அதற்காக என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்க முடியுமோ அந்த முயற்சிகளை எடுத்து, நூலகத்திற்கு சென்று தான் தொடர்ச்சியாக நான் படித்தேன். எந்த வேலைக்கு செல்லலாம்? எந்த வேலைக்கு செல்லாமல் இருக்கலாம் என்பதை நாம்தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 

எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குமா என்று ரொம்ப நாள் அலைந்து கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்த பொழுது, கடைசியாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு, எழுதுகின்ற அனைத்து போட்டித்தேர்வுகளிலும் தொடர்ச்சியாக தேர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டிருந்தேன். சில தேர்வுகளில் தோல்வியும் அடைந்தேன். தோல்வியும் வெற்றியும் இருந்தது. ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு முன்னேற்றம் இருந்து கொண்டிருந்தது. எனக்கு கிடைத்த அனைத்து வாய்ப்புகளையும் முடித்துவிட்டு வந்த பொழுது, எனக்கு மொத்தம் 8 பணியிடங்கள் கிடைத்தது. நான் இருக்கின்றது 8வது பணியாகும். குரூப் 4 தேர்வில் தொடங்கி IAS தேர்வு வரையிலான அனைத்து தேர்வுகளையும் எழுதி, அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறேன். 

எனவே, இது போட்டிகள் நிறைந்த தேர்வாகும். போட்டியிலிருந்து எளிதில் ஆட்டக்காரர்கள் விட்டுச் செல்லமாட்டார்கள். உங்களுக்கு முன்னால் வெற்றி பெற்றவர்கள் உங்களுக்காக விட்டுக் கொடுத்துவிட்டு செல்லமாட்டார்கள். அவரும் முழுமையாக நிறைவு செய்து, போட்டியாளராக செயல்படுவார். எனவே, அவரையும் வெற்றி பெற்றுதான் நீங்கள் வரவேண்டும். அதுதான் போட்டியாகும். வயதானவர்களுக்கு சில குறைபாடுகள் இருக்கும். அவர்களை விட நீங்கள்
இளைய தலைமுறையினர். உங்களுக்கு அதிக விஷயங்கள் தெரியும். புதிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். புது புது நுட்பங்கள் தெரியும். எனவே, நீங்கள் யாரையும் பற்றி கவலைப்படாமல், இந்த தேர்வுகளை எல்லாம் எதிர்கொண்டால் நிச்சயமாக உங்களால் வெற்றி பெறமுடியும். மனதில் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய உறுதிதான் உங்களது வெற்றியை தீர்மானிக்கும். வேற எதுவும் கிடையாது.

தமிழ்நாட்டினுடைய வளம் என்பது மனித வளமாகும். நமது உழைக்கும் சக்தி, இளைஞர்களின் பலம் ஆகும். இந்த பலம் உழைக்கும் சக்தியை பலமடங்கு வேகமாக முன்னேற்ற வேண்டும். பலமடங்கு வேகமாக நமது இளைஞர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் அதிவேகமாக வளர வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திற்காக தான் தமிழ்நாடு அரசு இந்த மடிக்கணினியை உங்கள் கையில் உலகம் என்ற திட்டத்தின் வாயிலாக நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் முயற்சியில் வழங்கப்படுகிறது. இதனை சாதாரணமாக கருதாமல், உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் கல்விக்கும் நல்ல வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகிறேன்" என தெரிவித்தார்.

