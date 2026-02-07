டிஎன்பிஎஸ்சி குட் நியூஸ்! குரூப் 1 முதல் குரூப் 4 வரை இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் அறிவிப்பு!

TNPSC: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு கால அட்டவணையை ஏற்கனவே வெளியிட்டுவிட்டது. குருப் 2 தேர்வுகள் அக்டோபர் மாதமும், குரூப் 4 தேர்வு இந்த ஆண்டு இறுதியில் டிசம்பர் மாதமும் நடக்க உள்ளது. இந்த தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தமிழ்நாடு அரசின் கல்வித் தொலைக்காட்சிகள் மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், tamilnadu career services employment என்ற யூடியூப் சேனல் வழியாகவும் பயிற்சி வகுப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், திருப்பூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் குருப் 1 முதல் குரூப் 4 மற்றும் காவல்துறை, எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்புகள் இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.
திருப்பூர்
திருப்பூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் தொகுதி -I தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு தொடங்கப்பட உள்ளது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மனிஷ் நாரணவரே தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசுபணியாளர் தேர்வாணையத்தின் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு திட்ட நிரல் 03.12.2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இதில் தொகுதி -I (துணை ஆட்சியர், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், உதவி ஆணையர், மாவட்ட பதிவாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு) தேர்வுக்கான அறிவிப்பு 23.06.2026 அன்று வெளியிடப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் தொகுதி –I தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் திருப்பூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் 16.02.2026 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு அறை எண்.439 இல் தொடங்கப்படவுள்ளது. மேலும், இப்பயிற்சியில் மாதம் இருமுறை மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இத்தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்கள் பெயரை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது 0421-2999152இ 9499055944 என்ற எண்ணிலோ தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இப்பயிற்சியில் சேர்ந்து கொண்டு பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி
மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் SSC, IBPS, Railways மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் குரூப் 1, குரூப் 2, 2ஏ, மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையங்கள் (SSC/IBPS/Railways) மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையங்களால் (குரூப்-1,II,IIA,IV) ஆண்டுதோறும் அரசுத் துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் தயாராகும் பொருட்டு திருநெல்வேலி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு 05.02.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கப்படவுள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்பு திறன் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு Smart Board வசதியுடன் நடத்தப்படுகிறது. வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகளும் மற்றும் மாநில அளவிலான முழு மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும். மேலும் TNPSC, TNUSRB, SSC உள்ளிட்ட அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் தேவையான புத்தகங்கள் இவ்வலுவலக தன்னார்வ பயிலும் வட்ட நூலகத்தில் உள்ளன. மாணவர்கள் சுயமாக போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராகும் வகையில் study hall வசதியும் உள்ளது. பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான மென்பாடக்குறிப்புகள் https://tamilnaducareerservices.tn.gov.in/ என்ற இணையத்தளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் போட்டித்தேர்வுகள் தகவல்களை பெற NELLAI EMPLOYMENT OFFICE என்ற Telegram Channel -ல் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ள குலவணிகர்புரம், இரயில்வே கேட் அருகில், பாளையங்கோட்டையில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்திற்கு 05.02.2026 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு Passport Size புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் நேரில் வருமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சுகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
