  • Tamil News
  • Tamil Nadu
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்குப் பொன்னான வாய்ப்பு: குரூப் 1 இலவசப் பயிற்சி தொடக்கம்

TNPSC Group 1 Free Coaching : திருப்பூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, 2 மற்றும் 4 தேர்வுகளுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. முழு விவரங்கள் மற்றும் தொடர்பு எண்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 17, 2026, 08:46 AM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்
  • திருப்பூரில் குரூப் 1 பயிற்சி தொடக்கம்
  • நாகப்பட்டினத்திலும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கியது

தமிழக அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்தவுள்ள 2026-ம் ஆண்டிற்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில், திருப்பூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

திருப்பூர் மாவட்டம்: குரூப் 1 தேர்வுக்குப் பிரம்மாண்டப் பயிற்சி!

திருப்பூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் சார்பில், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 (துணை ஆட்சியர், டிஎஸ்பி உள்ளிட்ட பதவிகள்) தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் மனிஷ் நாரணவரே இ.ஆ.ப. அவர்கள் நேற்று (16.02.2026) தொடங்கி வைத்தார்.

பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்கள்:

மாதிரித் தேர்வுகள்: மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை அறிய மாதம் இருமுறை மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்படும். இதில் கலந்து கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர்,மாணவர்கள் குழுவாக விவாதிப்பது, தொடர்ச்சியான திட்டமிடல் மற்றும் குறிப்பு எடுக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டால் தேர்வுகளை எளிதில் வெல்லலாம் என ஊக்கப்படுத்தினார்.

பதிவு செய்யும் முறை: 

விருப்பமுள்ளவர்கள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகவோ அல்லது 0421-2999152, 9499055944 ஆகிய எண்களைத் தொடர்பு கொண்டோ தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்யலாம்.

திருப்பூரில் தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் கண்காட்சி

வரும் பிப்ரவரி 18, 2026 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் பிரம்மாண்ட தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கு நடைபெற உள்ளது. இதில் மேற்படிப்பு, கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்த விளக்கப்படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்: வார இறுதி நாட்களில் இலவச வகுப்புகள்

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையம் மற்றும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் சார்பில், வேதாரண்யம் பகுதியில் உள்ள மாணவர்களுக்காகப் பிரத்யேகப் பயிற்சிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

பயிற்சி விவரங்கள்:

வேதாரண்யம் மையம்: வேதாரண்யம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் (வார இறுதி நாட்களில்) TNPSC மற்றும் சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக்கான வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன.

மாதிரித் தேர்வுகள்: குரூப் 2, 2A மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கான இலவச மாதிரித் தேர்வுகள் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடத்தப்படவுள்ளன.

பயன்பெறும் முறை: நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த போட்டித் தேர்வர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி மாதிரித் தேர்வுகளில் பங்கேற்கலாம்.

தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு - 

குரூப் 1 அறிவிப்பு நாள்: 23.06.2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.

திறனகம் (Thiranagam): திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 'நான் முதல்வன் - வெற்றி நிச்சயம்' திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய 'திறனகம்' அலுவலகத்தை மாணவர்கள் ஆலோசனைகளுக்காக அணுகலாம்.

முன்பதிவு: அனைத்துப் பயிற்சிகளுக்கும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் முன்பதிவு செய்வது அவசியம்.

அரசுப் பணியில் சேர்ந்து ஏழை எளிய மக்களுக்குச் சேவை செய்ய விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இந்த இலவசப் பயிற்சிகள் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். அந்தந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தேர்வர்கள் இப்போதே தங்களைப் பதிவு செய்து பயிற்சியைத் தொடங்கவும்.

TNPSCTNPSC Group 1 Free Coaching 2026TNPSC Free Training TiruppurTNPSC Coaching NagapattinamTNPSC Group 2 2A 4 Free Classes

