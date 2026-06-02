/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. ஈஸியா தேர்வில் பெறலாம்.. அரசின் குட் நியூஸ்

TNPSC Latest News: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி, காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 என பல்வேறு தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதி வருகின்றனர். டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்காக பல லட்சம் பேர் தயாராகி வருகின்றனர்.
இவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். சிலர் வீட்டில் இருந்தே தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக அரசு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்காக தயாராகி வருபவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. மாவட்டதோறும் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருநெல்வேலி மாவட்ட நிர்வாகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஆண்டுதோறும் அரசுத் துறையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளை நடத்துகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டில் நடக்கவிருக்கும் தேர்வுகளுக்கான அட்டவணையை TNPSC வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி 2026 ஆம் ஆண்டு குரூப் 1 தேர்விற்கான அறிவிக்கை ஜுன் மாதம் வெளியாகும் எனவும் எழுத்து தேர்வு செப்டம்பர் மாதம் நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம். வரவிருக்கும் குரூப்-1 தேர்வுக்கு மாணவர்கள் முன்கூட்டியே தயாராகும் பொருட்டு திருநெல்வேலி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வைத்து குரூப்-1 தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் 04.06.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கப்படவுள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பு திறன் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு Smart Board வசதியுடன் நடத்தப்படுகிறது. வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகளும் மற்றும் மாநில அளவிலான முழு மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும். போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து புத்தகங்களும் அலுவலக நூலகத்தில் உள்ளன. NELLAI EMPLOYMENT OFFICE என்ற TELEGRAM CHANNEL-இல் இணைந்து பயிற்சி குறித்த தகவல்களை பெறலாம்.
இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள திருவனந்தபுரம் ரோடு, ரயில்வே கேட் அருகில், குலவணிகர்புரம், பாளையங்கோட்டையில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு 04.06.2026 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு Passport Size புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் நேரில் வருமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகிறது. மேலும் தகவல்களுக்கு 9499055929 என்ற தொலைப்பேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என திருநெல்வேலி அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
|தேர்வு
|டிஎன்பிஎஸ்சி
|பயிற்சி
|டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி
|எங்கு
|கோவை, நெல்லை
|தேதி
|ஜூன் 4ஆம் தேதி தொடக்கம்
|தொடர்புக்கு
|9499055929,9499055939
நெல்லை மாவட்டத்தை தொடர்ந்து, கோவையிலும் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் கீழ், இயங்கும் கோவை, ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியினருக்கான பயிற்றுவிப்பு மற்றும் வழிகாட்டும் நிலையம் சார்பில் தோலம்பாளையம், வெள்ளியங்காடு மற்றும் பாலமலை ஆகிய பகுதிகளை சார்ந்த பழங்குடியின மக்கள் பயன்பெறும் வண்ணம் வெள்ளியங்காடு கிராமத்தில் சமுதாயகூடத்தில் இந்நிலையத்தின் சார்பில் பழங்குடியினருக்கான இலவச கட்டணமில்லா சிறப்பு TNPSC பயிற்சி மையம் துவங்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்பயிற்சி வகுப்பானது வார விடுமுறை நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பினத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது பிற மாணவர்களும் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம். இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் 9499055939, 8807333721 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இப்பயிற்சி வகுப்பு குறித்து மேலும் விவரங்களுக்கு கோவை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள கோவை ஆதிதிராவிடர் /பழங்குடியினருக்கான பயிற்றுவிப்பு மற்றும் வழிகாட்டும் நிலையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.