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டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. குரூப் 1, குரூப் 2 தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் வாய்ப்பு!

TNPSC Free Coaching Class Latest: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது.  இதன் மூலம், எளிதாக டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெறலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:04 AM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. குரூப் 1, குரூப் 2 தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் வாய்ப்பு!
Image Credit: TNPSC Free Coaching Class Latest

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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