/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு.. குரூப் 1, குரூப் 2 தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் வாய்ப்பு!

TNPSC Free Coaching Class Latest: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வை லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதி வருகின்றனர்.
எப்படியாவது டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்று, அரசுப் பணியில் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தயாராகி வருகின்றனர். டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராக வருபவர்களுக்காக பல்வேறு மாவட்டங்களில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்ததுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசு கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் அரசுப் பணி போட்டித் தேர்வுகளுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. கல்வி தொலைக்காட்சி மூலம் நடத்தப்படும் பயிற்சி வகுப்புகள் முற்றிலும் இலவசமானது. இதனை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே பார்க்கலாம். அந்த வகையில், தற்போது கல்வித் தொலைக்காட்சியில் நேற்று முதல் ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12ஆம் தேதி வரை இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது.
இந்த பயிற்சி வகுப்பில் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி தேர்வு, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2 தேர்வு, எஸ்எஸ்சி - சிஜிஎலல், இளநிலை டிஆர்பி தேர்வுக்காக இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. இதில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமுள்ளவர்கள் வீட்டில் இருந்தே கலந்து கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
கல்வித் தொலைக்காட்சியில் டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணி முதல் காலை 9 மணி வரையும் பயிற்சி வகுப்புகள் ஒளிபரப்பப்படும். மறுஒளிபரப்பு நேரம் மாலை 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை செய்யப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகளை கல்வித் தொலைக்காட்சி மட்டுமில்லாமல், TN Career Services Employement என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாக பார்க்கலாம். tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இவ்வனைத்து தேர்வுகளுக்கான மென்பாடக்குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
கல்வித் தொலைக்காட்சியில் மட்டுமில்லாமல் நேரிலும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. நெல்லை, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூன் 4ஆம் தேதி முதல் நடத்தப்படுகிறது. அந்தந்த மாவட்டத்தின் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. குரூப்-I தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் தினமும் காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இப்பயிற்சி வகுப்பு திறன் வாய்ந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு Smart Board வசதியுடன் நடத்தப்படுகிறது. வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகளும் மற்றும் மாநில அளவிலான முழு மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும். போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து புத்தகங்களும் அலுவலக நூலகத்தில் உள்ளன. பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பப்படுபவர்கள் passport size புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் நேரில் வருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.