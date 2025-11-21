English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க!

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க!

TNPSC Group 1 Exam: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, குரூப் 1 தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:37 PM IST
  • குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
  • டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?

TNPSC Group 1 Exam Hall Ticket: தமிழக அரசு துறையில் பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிது. குரூப் வாரியாக தேர்வுகளை நடத்தி, டிஎன்பிஎஸ் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2,2,, குரூப் 4 போன்ற தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி.

குரூப் 1 தேர்வு

இந்த நிலையில், குரூப் 1 தேர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. துணை ஆட்சியர், காவல் துணை கண்காணிப்பார் உள்ளிட்ட 72 காலிப் பணியிடங்களுக்கு குரூப் 1 தேர்வு நடத்தப்பட்டது. கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு நடைபெற்றது. குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்வானவர்களுக்கு முதன்மைத் தேர்வு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வரையும், டிசம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை குரூப் 1 முதன்மைத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்வு சென்னையில் உள்ள மையங்களில் மட்டுமே நடைபெற உள்ளதுஇந்த நிலையில், குரூப் 1 முதன்மைத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அறிவிக்கை எண்கள்: 04/2025, நாள் 01.04.2025 மற்றும் 05/2025, நாள் 01.04.2025 வாயிலாக நேரடி நியமனத்திற்கு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு-I (தொகுதி-I பணிகள்) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு-IA (தொகுதி-IA பணி) பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு 15.06.2025 முற்பகல் நடைபெற்றது.

இத்தேர்விற்கான முதன்மை எழுத்துத் தேர்வு (விரிந்துரைக்கும் வகை) முறையே 01.12.2025 முதல் 04.12.2025 மற்றும் 08.12.2025 முதல் 10.12.2025 வரை முற்பகல் சென்னை மையங்களில் மட்டும் நடைபெற உள்ளது. தேர்வுக்கூட தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் நுழைவுச் சீட்டு (Hall Ticket) தேர்வாணையத்தின் இணையதளமான www.tnpsc.gov.in மற்றும் www.tnpscexams.in-ல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய ஒருமுறை பதிவேற்றம் (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து தேர்வுக்கூட நுழைவுச் சீட்டினை (Hall Ticket) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?

முதலில் www.tnpscexams.in இணையதளத்திற்கு செல்லவும். முகப்பு பக்கத்திவ்ல ஹால் டிக்கெட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களது ஒடிஆர் விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். பின்னபர், ஹால் டிக்கெட்டிற்கு விண்ணப்ப எண், பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளிட்டு, ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: அடுத்து எப்போது புயல்...? சென்னைக்கு பாதிப்பு இருக்குமா? - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் புதிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க: திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுகிறதா காங்கிரஸ்? - உதயநிதி சொன்ன 'அந்த' பாயிண்ட்

