/டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு : விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு I, 2026-க்கான புதிய அறிவிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வாணையத்தின் ஆண்டுத் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி, இந்த அதிகாரப்பூர்வ செய்திக் குறிப்பு 23.06.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான தேர்வர்கள் வரும் 30.06.2026 முதல் 29.07.2026 வரை இணையதளம் (Online) வழியாகத் தங்களது விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேர்வர்களின் வசதிக்காகத் தேர்வுவுக் கட்டணத்தை UPI மூலமாகவும் செலுத்தலாம் என்ற புதிய வழிமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு - I-க்கான முதல்நிலைத் தேர்வு (Preliminary Exam) வரும் 06.09.2026 அன்று நடைபெறும் எனத் தேர்வாணையத்தின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
இத்தேர்விற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்:
ஒற்றை முறை பதிவு: தேர்வர்கள் முதலில் டிஎன்பிஎஸ்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpsc.gov.in அல்லது www.tnpscexams.in பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு ஏற்கனவே ஒற்றை முறை பதிவு (OTR) செய்திருந்தால், தங்களது பயனர் குறியீடு (User ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) மூலம் உள்நுழைய வேண்டும். புதிய தேர்வர்கள் உரிய கட்டணம் செலுத்திப் புதிய பதிவை உருவாக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்புதல்: வெற்றிகரமாக உள்நுழைந்த பின், "Apply Online" என்ற லிங்க்கை க்ளிக் செய்து, "ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு - I" என்ற அறிவிப்புக்கு நேரே உள்ள "Apply" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பின்னர், கல்வித்தகுதி, முகவரி உள்ளிட்ட கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களையும் துல்லியமாக நிரப்ப வேண்டும்.
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றுதல்: விண்ணப்பதாரரின் தற்போதைய நிழற்படம் மற்றும் கையொப்பம் ஆகியவற்றைத் தேர்வாணையம் குறிப்பிட்டுள்ள அளவிலும் வடிவிலும் ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்ற வேண்டும்.
கட்டணம் செலுத்துதல்: இறுதியாக, தேர்வுக் கட்டணத்தை நெட் பேங்கிங், கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு அல்லது தேர்வாணையம் இந்த முறை புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ள UPI வழிமுறை மூலமாக மிக எளிதாகச் செலுத்தலாம். கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பின், எதிர்காலத் தேவைக்காகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தை தரவிறக்கம் செய்து நகல் எடுத்துக் கொள்ளவும்.
அரசு வேலைவாய்ப்பினைப் பெற விரும்பும் ஏழை எளிய மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் அரசு மற்றும் முன்னணித் தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை மூலமாக ஒவ்வொரு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திலும் உள்ள "மனிதவள மேம்பாட்டு மையங்கள்" வழியாகத் தகுதி வாய்ந்த வல்லுநர்களைக் கொண்டு இந்த இலவசப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இப்பயிற்சி மையங்களில் பாடக் குறிப்புகள், வாராந்திர மாதிரித் தேர்வுகள் மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் (Current Affairs) குறித்த பிரத்யேகக் கையேடுகள் மாணவர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது குரூப்-1 தேர்வுக்கான புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள இந்த இலவசப் பயிற்சி மையங்களில் புதிய சேர்க்கைகளும், தீவிர மாதிரித் தேர்வு தொடர்களும் (Mock Test Series) தொடங்கப்படவுள்ளன. எனவே, அரசுப் பணிக்குத் தயாராகும் தேர்வர்கள் இந்த இலவசப் பயிற்சி வாய்ப்புகளைத் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள மையங்களில் அணுகிப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.