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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு : விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 23, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:02 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு : விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: TNPSC Group 1 Recruitment 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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