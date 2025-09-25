English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு : தேர்வர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 2, 2a 2025 : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.முழ விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:38 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி 2025 தேர்வு அறிவிப்பு
  • வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை குரூப் 2 தேர்வு
  • தேர்வர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு : தேர்வர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 2 exam 2025 : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி, வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்க உள்ளது. 645 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக நடைபெறும் இத்தேர்வுக்கு 5.51 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதனையொட்டி தேர்வர்களுக்காக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பேருந்து வசதி உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்வர்கள் ஹால்டிக்கெட்டுடன் 9 மணிக்குள் கட்டாயம் தேர்வு மையத்துக்குள் வந்துவிட வேண்டும், இல்லையென்றால் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தவிர்த்து தேர்வர்கள் என்னென்ன பொருட்களை எல்லாம் தேர்வு மையத்துக்குள் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

TNPSC தேர்வு எழுதுபவர்கள் தேர்வில் பங்கேற்கும்போது சில முக்கியமான விதிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளை மீறினால், தேர்வு எழுத அனுமதி மறுக்கப்படுவதுடன், கடுமையான விளைவுகளையும் சந்திக்க நேரிடும்.

தேர்வு அறைக்குள் எடுத்துச் செல்லக் கூடாத பொருட்கள்

தேர்வு அறைக்குள் பல பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி இல்லை. அவற்றில் சில:

மின்னணு சாதனங்கள்: மொபைல் போன், பேஜர், பென்டிரைவ், ஸ்மார்ட் வாட்ச், ப்ளூடூத் கருவிகள், தகவல் தொடர்பு சிப்கள், கேமரா போன்ற எந்த வகையான மின்னணு சாதனங்களையும் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது. இவை செயல்பாட்டில் இருந்தாலும் சரி, அணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, அனுமதி இல்லை.

சேமிப்பு சாதனங்கள்: மெமரி நோட்ஸ் கொண்ட கைக்கடிகாரம் அல்லது மோதிரம் போன்ற சேமிப்பு சாதனங்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி இல்லை.

படிப்பிற்கான பொருட்கள்: P&G டேட்டா புக், கணிதம் மற்றும் வரைபடக் கருவிகள், லாக் டேபிள்கள், புத்தகங்கள், குறிப்புகள், கையேடுகள், தாள்கள் போன்ற எந்தவிதமான படிப்பு சார்ந்த பொருட்களையும் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது.

தனிப்பட்ட பொருட்கள்: கைப்பைகள் அல்லது வேறு எந்த தேவையற்ற பொருட்களையும் தேர்வு அறைக்குள் கொண்டு வரக்கூடாது.

விதிமுறைகளை மீறினால் என்ன நடக்கும்?

தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை யாராவது வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அவர்களுக்குக் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும்:

தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

அவர்களின் விடைத்தாள் செல்லாததாக்கப்படும்.

விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும், மேலும் அவர்கள் எதிர்காலத் தேர்வுகளிலிருந்தும் நீக்கப்படுவார்கள்.

தேவைப்பட்டால், அவர்களின் உடல் சோதனை செய்யப்படும்.

இடைத்தரகர்களிடம் கவனம்

TNPSC தேர்வுகளில் வெற்றி என்பது உங்களின் தகுதி மற்றும் ரேங்க் அடிப்படையில்தான் இருக்கும். எனவே, பணம் வாங்கிக்கொண்டு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறும் இடைத்தரகர்களை நம்ப வேண்டாம். அப்படிப்பட்டவர்களால் ஏதேனும் இழப்பு ஏற்பட்டால், அதற்கு TNPSC பொறுப்பேற்காது. உங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவும், தேர்வின் நேர்மைக்காகவும் இந்த விதிமுறைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, தேர்வு அறைக்குள் செல்போன் உள்ளிட்ட எந்த தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம். 

தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு இரு தாள்களை கொண்டது. முதல் நிலைதேர்வு, மெயின் தேர்வு என இரு கட்டங்களாக நடக்கும். வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடப்பது முதல்நிலைத் தேர்வு. இத்தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள் மட்டுமே மெயின் தேர்வு எழுத முடியும்.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு படிப்பவரா? உங்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு அறைக்குள் இந்த பொருட்களை எடுத்துச் செல்லக்கூடாது!

About the Author
TNPSC Group 2 exam 2025TNPSC Group 2A 2025TNPSC hall ticket instructionsTNPSC prohibited items in examTNPSC

