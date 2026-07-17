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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 2026 அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய தகவல்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 2026 அறிவிப்பு எப்போது? தேர்வர்கள் எப்படி படிக்க வேண்டும்? என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:01 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 2026 அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய தகவல்
Image Credit: TNPSC Group 2 notificationSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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