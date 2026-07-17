/டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 2026 அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய தகவல்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2,2ஏ தேர்வுகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாக இன்னும் ஒரு மாத காலமே இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர தேர்வுத் திட்டத்தின்படி, அடுத்த மாதம் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகிறது. இந்த தேர்வு எப்போது? காலிப் பணியிடங்கள் எவ்வளவு இருக்கும்? எஞ்சியுள்ள நாட்களில் எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்? என்பது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்....
டிஎன்பிஎஸ்சி வருடாந்திர காலண்டரின்படி, குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ பணிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாணை வரும் ஆகஸ்ட் 11 அன்று தேர்வாணையத்தால் வெளியிடப்படும். இத்தேர்விற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பச் செயல்முறைகள் ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் நடைபெறும். இதனைத் தொடர்ந்து, முதற்கட்டத் தேர்வானது வரும் அக்டோபர் 25 ஒரே கட்டமாக நடத்தப்பட உள்ளது.
பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களின் விவரங்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கில் கொண்டு, இந்த ஆண்டு சுமார் 2,000 முதல் 2,500 வரையிலான காலிப் பணியிடங்கள் உத்தேசமாக அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் நகராட்சி ஆணையர், துணை வணிகவரி அதிகாரி, சார்-பதிவாளர் போன்ற குரூப் 2 நேர்முகத் தேர்வுப் பதவிகளும், தலைமைச் செயலகம் மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் உதவியாளர் போன்ற குரூப் 2ஏ நேர்முகத் தேர்வு அல்லாத பதவிகளும் நிரப்பப்பட உள்ளன. கடந்த ஆண்டுகளை விடக் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேலாக காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேர்வர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது.
தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடு விவகாரம், போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் ஏழை, நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் நம்பிக்கையின்மையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல ஆண்டுகள் தங்களின் இளமைக்காலத்தையும், பொருளாதாரத்தையும் தியாகம் செய்து படிக்கும் தங்களுக்கு நேர்மையான முறையில் வேலை கிடைக்குமா? அல்லது பண பலம் உள்ளவர்கள் வினாத்தாள்களை முன்கூட்டியே விலை கொடுத்து வாங்கி வெற்றி பெற்றுவிடுவார்களோ? என்ற பயம் தேர்வர்கள் மத்தியில் ஆழமாகப் பதிந்துள்ளது.
முந்தைய காலங்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 மற்றும் இதர தேர்வுகளிலும் சில முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்ட வரலாறுகள் இருப்பதால், தேர்வாணையத்தின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைக்க தேர்வர்கள் தயங்குகின்றனர். பல தேர்வர்கள் பகுதிநேர வேலை செய்துகொண்டும், குடும்ப சூழ்நிலையைத் தாங்கிக்கொண்டும் படித்து வருவதால், வினாத்தாள் கசிவு போன்ற செய்திகள் அவர்களின் மன உறுதியை சீர்குலைத்து, தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் தொய்வை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த அச்சத்தைப் போக்க வேண்டியது அரசின் உடனடிப் பொறுப்பாகும்.
இன்றைய தேதியில் இருந்து கணக்கிட்டால், அக்டோபர் 25 அன்று நடைபெறவுள்ள முதற்கட்டத் தேர்வுக்குத் தேர்வர்களின் கைகளில் தோராயமாக 100 நாட்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. ஆகஸ்ட் 11ல் அறிவிப்பு வந்த பிறகு வெறும் 75 நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் என்பதால், காலத்தை வீணடிக்காமல் தற்போதே தீவிரமாகப் படிக்கத் தொடங்க வேண்டும்.
குறுகிய காலமே உள்ள நிலையில், முறையான திட்டமிடல் மட்டுமே உங்களை வெற்றியடையச் செய்யும். அதற்கான சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்:
பொதுத்தமிழ், பொது ஆங்கிலம் (100 மதிப்பெண்கள்): முதற்கட்டத் தேர்வில் மொழிய பாடமே வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் காரணி. எனவே, 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான சமச்சீர் பள்ளிப் பாடப்புத்தகங்களை அட்டை டூ அட்டை தெளிவாகப் படித்து 95+ மதிப்பெண்களை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஆப்டிடியூட் மற்றும் மனக்கணக்கு (25 மதிப்பெண்கள்): தினசரி 1 மணி நேரம் கணிதப் பகுதிக்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்களில் கேட்கப்பட்ட சுருங்குதல், சதவிகிதம், தனிவட்டி, கூட்டுவட்டி போன்ற தலைப்புகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். இதில் 22+ மதிப்பெண்கள் எடுப்பது எளிது.
பொது அறிவு (75 மதிப்பெண்கள்): இந்திய அரசியல் அமைப்பு , இந்திய தேசிய இயக்கம், தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மற்றும் மரபு ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து அதிக வினாக்கள் கேட்கப்படுவதால், இப்பகுதிகளை முதலில் படித்து முடிக்க வேண்டும். நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு கடந்த 6 மாத செய்திகளைத் திருப்புதல் செய்ய வேண்டும்.
மாதிரித் தேர்வுகள் : வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது முழுமையான மாதிரித் தேர்வை ஓஎம்ஆர் தாளில் எழுதிப் பழக வேண்டும். இது உங்களின் நேர மேலாண்மையை மேம்படுத்தி, தேர்வரங்கில் ஏற்படும் பதற்றத்தைக் குறைக்கும்.
புறச் சூழ்நிலைகளும், வினாத்தாள் கசிவு குறித்த அச்சங்களும் உங்களின் மன உறுதியைக் குலைக்க அனுமதிக்காதீர்கள். அரசு உரியப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என நம்பி, உங்கள் கைகளில் உள்ள இந்த 100 நாட்களை முழுமையாகப் படிப்புக்காக அர்ப்பணியுங்கள். முறையான உழைப்பும், தளராத நம்பிக்கையும் உங்களை நிச்சயம் ஒரு அரசு அதிகாரியாக மாற்றும்