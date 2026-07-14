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குரூப் 2,2ஏ தேர்வர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு.. டிஎன்பிஎஸ்சி அதிரடி

TNPSC Latest Announcement: குரூப் 2,2ஏ, குரூப் 4 தேர்வர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வர் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:49 PM IST
குரூப் 2,2ஏ தேர்வர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு.. டிஎன்பிஎஸ்சி அதிரடி
Image Credit: TNPSC Latest AnnouncementSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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