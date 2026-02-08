English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: மறுதேர்வு தேதி, புதிய ஹால் டிக்கெட் அப்டேட்

TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: மறுதேர்வு தேதி, புதிய ஹால் டிக்கெட் அப்டேட்

TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக பிப்ரவரி 8 டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு ரத்து. பிப்ரவரி 22 தேர்வு நடக்குமா? புதிய ஹால் டிக்கெட் எப்போது? முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 8, 2026, 02:11 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் திடீரென ரத்து
  • குரூப் 2 மெயின்ஸ் தேர்வுகள் மீண்டும் நடக்கும்
  • ஹால்டிக்கெட், தேர்வு தேதி அப்டேட்

Trending Photos

வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
camera icon7
Lawyer
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
camera icon7
Team India
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Tamil Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: மறுதேர்வு தேதி, புதிய ஹால் டிக்கெட் அப்டேட்

TNPSC Group 2, 2A Mains Exam Cancelled: சென்னையில் இன்று (08.02.2026) நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து தேர்வாணையக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சண்முக சுந்தரம் ஐஏஎஸ் வெளியிட்டுள்ள முக்கியத் தகவல்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Add Zee News as a Preferred Source

ஏன் ரத்து செய்யப்பட்டது?

குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற இருந்தது. ஆனால் ஹால் டிக்கெட்டில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் காரணமாக மாநிலக் கல்லூரி உள்ளிட்ட தேர்வு மையங்களுக்கு சென்ற மாணவர்கள் தேர்வு எழுத முடியவில்லை. இதனால், மாணவர்கள் திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ள 3 தேர்வு மையங்களில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, முற்பகல் மற்றும் பிற்பகல் நடைபெறவிருந்த தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து மாவட்ட தேர்வர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழகம் முழுவதும் இன்றைய தேர்வை ரத்து செய்ய TNPSC அதிரடி முடிவெடுத்துள்ளது.

மறுதேர்வு எப்போது?

இன்று நடைபெற இருந்த தேர்வுகள் (08.02.2026), தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வு நடைபெறுவதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பாக புதிய தேதி அறிவிக்கப்படும். புதிய தேர்வு மையம் மற்றும் ஹால் டிக்கெட் விவரங்கள் தேர்வர்களின் SMS மற்றும் E-Mail முகவரிக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. 

பிப்ரவரி 22 தேர்வு நடக்குமா?

அதேநேரத்தில், 22.02.2026 அன்று நடைபெறவிருந்த குரூப் 2 பொது அறிவுத் தேர்வு (தாள்-II) திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். இதற்கான புதிய ஹால் டிக்கெட் பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று வெளியாகும் என டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. 

தேர்வர்கள் செய்ய வேண்டியவை:

- பழைய ஹால் டிக்கெட்டைச் சார்ந்து இருக்காமல், பிப்ரவரி 13 அன்று வெளியாகும் புதிய ஹால் டிக்கெட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் சரியாக உள்ளதா என்பதைப் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
- தேர்வு ரத்து குறித்த வதந்திகளை நம்பாமல் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டும் பின்பற்றவும்.

டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றில் இது முதல் முறையா?

டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றில் இது போன்ற தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் காரணமாகத் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் குளறுபடிகள் காரணமாக சில தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டு மறுதேர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. அதேபோல், 2023 பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வின் போதும், வினாத்தாள் வரிசை எண் மாறியதால் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது தேர்வு ரத்து செய்யப்படவில்லை என்றாலும், தேர்வர்களுக்குக் கூடுதல் நேரம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், இன்று (08.02.2026) தொழில்நுட்பக் கோளாறால் தேர்வு ஒட்டுமொத்தமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேர்வர்களுக்கான ஆலோசனை: 

தேர்வு தள்ளிப் போயுள்ள இந்த 15 முதல் 20 நாட்களைத் தேர்வர்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு என்பது விரிவாக விடையளிக்கும் (Descriptive Type) முறை என்பதால், கைவலி மற்றும் நேர மேலாண்மை பெரும் சவாலாக இருக்கும். கூடுதல் நாட்களைத் தினமும் 3 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக எழுதிப் பார்க்கப் பயன்படுத்தலாம். பொதுவாகத் தேர்வுத் தேதிக்கு முந்தைய மாத நிகழ்வுகள் வரை கேள்விகள் கேட்கப்படும். இப்போது தேர்வு தள்ளிப் போயுள்ளதால், பிப்ரவரி மாதத்தின் முக்கியத் திட்டங்கள், பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் போன்றவற்றை ஒருமுறை கூடுதல் கவனத்துடன் படித்துக் கொள்வது நல்லது. பிப்ரவரி 22-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொது அறிவு (தாள்-2) தேர்வில் கவனம் சிதறாமல் இருக்க வேண்டும். இன்றைய ரத்து செய்தியால் மனம் தளராமல், அடுத்த தேர்வுக்கு முழு வீச்சில் தயாராவது ஒன்றே வெற்றிக்கான வழி.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TNPSCGroup 2 exam cancelledGroup 2A mains cancellationTNPSC re exam date 2026TNPSC hall ticket update

Trending News