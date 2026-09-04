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TNPSC Group 2, 2A: மேலும் 25 காலிப்பணியிடங்கள் சேர்ப்பு - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2A தேர்வில் கூடுதல் காலிப்பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தியாகும்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 04, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:31 PM IST
TNPSC Group 2, 2A: மேலும் 25 காலிப்பணியிடங்கள் சேர்ப்பு - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
Image Credit: TNPSC latest notification

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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