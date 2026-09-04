/TNPSC Group 2, 2A: மேலும் 25 காலிப்பணியிடங்கள் சேர்ப்பு - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ அறிவிக்கையில், கூடுதலாக 25 காலிப்பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வ பிற்சேர்க்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பணித் தேர்வுக்குத் தயாராகி வரும் தேர்வர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் மகிழ்ச்சியையும் கூடுதல் வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையின்படி, தொகுதி II மற்றும் தொகுதி IIA ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் புதிய பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது:
குரூப் 2 காலிப் பணியிடங்கள்: சமூகப் பாதுகாப்பு சார்நிலைப் பணியின் கீழ், குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புப் சேவைகள் துறையில் உள்ள நன்னடத்தை அலுவலர் (Probation Officer) பதவிக்கு 2 இடங்கள் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன (ஊதிய நிலை 18).
தொழில் மற்றும் வணிகத் துறையில் தொழில் கூட்டுறவு மேற்பார்வையாளர் (Industrial Co-operative Supervisor) பதவிக்கு 10 பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன (ஊதிய நிலை 12).
குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புப் சேவைகள் துறையில் உதவியாளர் (Assistant) பதவிக்கு 3 பணியிடங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன (ஊதிய நிலை 10).
தலைமைச் செயலக நிதித்துறையில் உள்ள உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை திருத்தப்பட்டு 17 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 11.08.2026 அன்று வெளியான அறிவிக்கையில் குரூப் 2 பிரிவில் 41 இடங்களும், குரூப் 2 ஏ பிரிவில் 780 இடங்களும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன. தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள 03.09.2026 நாளிட்ட பிற்சேர்க்கை 7A/2026 மூலம் மேலும் 25 இடங்கள் (தொகுதி II - 2, தொகுதி IIA - 23) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் குரூப் 2 பணிகளுக்கான மொத்த இடங்கள் 43 ஆகவும், குரூப் 2A பணிகளுக்கான இடங்கள் 803 ஆகவும் உயர்ந்து, ஒட்டுமொத்தப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 846 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இக்கூடுதல் பதவிகளுக்கான கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு, பார்வைத்திறன் தரம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட விரிவான விவரங்களைத் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpsc.gov.in-இல் முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது