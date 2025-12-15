டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் விரைவில்: 1,270 பணியிடங்களுக்கு வெளியாகும் ரிசல்ட்!

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) நடத்தும் தேர்வுகளில் குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகள் பட்டதாரிகள் மட்டும் எழுத்தக்கூடியவை. செப்டம்பர் மாதம் நடந்த இத்தேர்வின் முடிவை லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். அந்தவகையில், குரூப் 2, 2ஏ பதவிகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் இந்த மாதம், அதாவது டிசம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் வெளியாகவுள்ளது. இன்னும் 15 நாட்களுக்குள் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் . இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி கூறியது என்ன? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
குரூப் 2/2ஏ தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?
தமிழ்நாடு அரசுத் துறைகளில் காலியாக இருக்கும் பணியிடங்களை நிரப்புவதில் குரூப் 2/2ஏ தேர்வுகளுக்கு முக்கியப் பங்குண்டு. 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான இந்தத் தேர்வின் அறிவிப்பு கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியானது. இதனைத் தொடர்ந்து, முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்றது. இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த 5.53 லட்சம் பேரில், 4,18,791 பேர் மட்டுமே தேர்வில் பங்கேற்றனர். சுமார் 1.30 லட்சம் பேர் தேர்வை எழுதவில்லை. தேர்வு முடிவுகள் குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் தெரிவிக்கும்போது, டிசம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் முதற்கட்டத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என அறிவித்திருந்தார். அதனால், தேர்வர்கள் மத்தியில் குரூப் 2,2ஏ ரிசல்ட் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
உயர்த்தப்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் பதவிகள் விவரம்
குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கான காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் குரூப் 2-ன் கீழ் 50 இடங்களும், குரூப் 2ஏ-ன் கீழ் 595 இடங்களும் என மொத்தம் 645 காலியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இந்நிலையில், நவம்பர் மாதம் வெளியான அறிவிப்பில், கூடுதலாக 625 காலியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 1,270 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில், குரூப் 2 பதவியின் கீழ் 82 இடங்களும், குரூப் 2ஏ-ன் கீழ் 1,188 இடங்களும் நிரப்பப்பட உள்ளன. மேலும், கலந்தாய்வு நடைபெறும் காலம் வரை துறைகளிடமிருந்து பெறப்படும் புதிய பணியிடங்களும் இதில் சேர்க்கப்படும் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.
என்னென்ன பதவிகள் நிரப்பப்படும்?
குரூப் 2 பதவிகளின் கீழ் உதவி ஆய்வாளர், இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர், நன்னடத்தை அலுவலர், சார் பதிவாளர், தனிப்பிரிவு உதவியாளர், வனவர் உள்ளிட்ட பதவிகள் அடங்கும். குரூப் 2ஏ பிரிவின் கீழ் முதுநிலை ஆய்வாளர், தணிக்கை ஆய்வாளர், மேற்பார்வையாளர், உதவியாளர், எழுத்தர் போன்ற பதவிகள் நிரப்பப்படுகின்றன.
தேர்வு முறைகள்
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2/2ஏ தேர்வு முதல்நிலைத் தேர்வு (Prelims) மற்றும் முதன்மைத் தேர்வு (Mains) குரூப் 2க்கு தனியாகவும், குரூப் 2ஏ-க்கு தனியாகவும் என இரு கட்டங்களாக நடத்தப்படுகிறது. அனைத்து பதவிகளுக்கும் முதல்நிலைத் தேர்வு பொதுவாக இருக்கும். முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் நபர்கள் மட்டுமே முதன்மைத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
முதன்மைத் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில்தான் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப தேர்வர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து, ஆன்லைன் வழியாகச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடைபெறும். அதன் பின்னர், நேரடியாக மூல சான்றிதழ்களைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு, இறுதியாகப் பணி நியமனம் செய்யப்படும். எனவே, முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானவுடன், தகுதி பெற்றவர்கள் உடனடியாக முதன்மைத் தேர்வுக்குத் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் அவசியம்.
முடிவுகளை அறிவது எப்படி?
தேர்வர்கள் முடிவுகளை அறிந்துகொள்வது மிகவும் எளிது. https://tnpsc.gov.in/ என்ற டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். முடிவுகள் வெளியான உடன், முகப்புப் பக்கத்திலேயே அதற்கான இணைப்பு (லிங்க்) இடம்பெறும். அதனை கிளிக் செய்து, அதில் உங்களது பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைக் குறிப்பிட்டால் முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள முடியும். நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களின் விவரங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முடிவுகள் வெளியான பின்னர், முதன்மைத் தேர்வுக்கான தேதிகள் மற்றும் அனுமதி பெற்றவர்களின் பட்டியல் வெளியாகும். முதன்மைத் தேர்வுக்கான புதிய பாடத்திட்டத்தை டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி மையங்களிலும் இலவசப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
