TNPSC Group 2 Hall Ticket: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு - பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

TNPSC : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) குரூப்-II மற்றும் IIA பதவிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு குறித்த மிக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்த தேர்வர்களுக்குப் நிம்மதி அளிக்கும் வகையில், குரூப் 2 தாள் 2 பொது அறிவுத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாகப் டிஎன்பிஎஸ்சி -இன் அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு எப்போது?
டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பின்படி, பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி முற்பகல் இந்த தேர்வு நடைபெற உள்ளது. தாள்-II பொது அறிவுத் தேர்வு (விரிந்துரைக்கும் வகை - Descriptive Type) -ல் நடைபெறும்.
ஹால் டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
தேர்வர்கள் தங்களின் தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டினை (Hall Ticket) தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான www.tnpsc.gov.in அல்லது www.tnpscexams.in மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டிய வழிமுறை:
- www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- உங்களின் ஒருமுறை பதிவுத் தளத்தின் (OTR Dashboard) உள்ளே நுழையவும்.
- அங்கு உங்களின் விண்ணப்ப எண் (Application Number) மற்றும் பிறந்த தேதியை (Date of Birth) உள்ளீடு செய்யவும்.
- தற்போது உங்கள் திரையில் தோன்றும் 'Download Hall Ticket' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக் கொள்ளவும்.
குரூப் 2 தேர்வு ரத்து மற்றும் மறுதேர்வு குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ மெயின்ஸ் தேர்வு அண்மையில் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது. சென்னை உள்ளிட்ட பிற நகரங்களில் ஹால்டிக்கெட் குளறுபடி உள்ளிட்ட காரணங்களால் கடைசி நேரத்தில் தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத முடியவில்லை. இதனால், சென்னையில் தேர்வர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட, அவர்களுடன் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சண்முக சுந்தரம் ஐஏஎஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதன் முடிவில், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ மெயின்ஸ் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அந்த நொடியிலேயே அறிவித்தார்.
இப்படியொரு சம்பவம் நடைபெற்றது டிஎன்பிஎஸ்சி வரலாற்றில் முதன்முறையாகும் டிஎன்பிஎஸ்சியின் இந்த அறிவிப்பு தேர்வர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியையும், மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் இதனையும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக் கொண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிக்கும் புதிய தேதியில் தேர்வெழுத தயாராவோம் என நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.
டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம்
இதனைத் தொடர்ந்து தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து விளக்கம் அளித்த டிஎன்பிஎஸ்சி, தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக இந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்தது. மேலும், ரத்து செய்யப்பட்ட குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு வரும் 15.03.2026 தேதி (ஞாயிற்றுகிழமை) முற்பகல் மற்றும் பிற்பகல் என நடைபெறும் என அறிவித்துள்ளது. 28.02.2026 ஹால்டிக்கெட் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவித்திருக்கிறது.
குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ மறுதேர்வு தேதிகள்
மார்ச் 15 - காலை குரூப் 2ஏ - பொது அறிவு, பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு, பிற்பகல் குரூப் 2, 2ஏ - தமிழ் மொழித் தகுதித் தேர்வு
ஹால் டிக்கெட் எப்போது?
இதற்கான ஹால் டிக்கெட் 28.02.2026 அன்று டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்கள் வழக்கமான முறையில் OTR மூலம் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் என டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.
