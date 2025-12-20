English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிப்ரவரியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

பிப்ரவரியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வுகள் பிப்ரவரியில் நடக்க வாய்ப்புள்ளதால், தேர்வர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 20, 2025, 02:38 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அப்டேட்
  • குரூப் 2 தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி
  • தேர்வர்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்

பிப்ரவரியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ மெயின்ஸ் தேர்வுகளுக்கு படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பிப்ரவரியில் மெயின்ஸ் தேர்வுகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளதால் அதற்கு தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் தேர்வர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுவது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் இலவச பியற்சி வகுப்புகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் ஏற்கனவே வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், இப்போது தேனி மாவட்டத்திலும் அரசு சார்பில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்க உள்ளது. இதுகுறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தேனி இலவச டின்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி

தேனியில் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது. இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 மற்றும் 2A முதன்மைத் தேர்விற்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுவதை தேர்வர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் தொகுதி 2 மற்றும் 2A-இல் நேர்காணல் மற்றும் நேர்காணல் அல்லாத முதல்நிலை தேர்வு 28.09.2025 அன்று நடைபெற்றது. இதற்கான முதன்மைத்தேர்வு (MAINS EXAM) வரும் பிப்ரவரி 2026-இல் நடைபெற உள்ளது.

இத்தேர்விற்கான இலவச நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் தேனி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய வளாகத்தில் சிறந்த வல்லுநர்களைக் கொண்டு நாளை (19.11.2025) புதன்கிழமை முதல் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சியின் போது கட்டணமில்லா பாடக்குறிப்புகள் வழங்கப்படும். மேலும், மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்படும். எனவே தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்பட உள்ள தொகுதி 2 மற்றும் 2A முதன்மைத் தேர்விற்கு தயராகும் விண்ணப்பதாரர்கள் நேரடி பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், இதுதொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு தேனி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை நேரில் அல்லது 63792 68661 என்ற தொலைப்பேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்

இதேபோல், சென்னையிலும் இலவச டிஎன்பிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. இந்த கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகளை மின்ட் ஐடிஐ-யில் ஜனவரி 2026ல் நடத்தவுள்ளது. இப்பயிற்சிவகுப்புகளில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் https://forms.gle/QyWHC7dUAk9iYkFt5 கூகுள் படிவத்தில் தங்களது விவரத்தினை பூர்த்தி செய்யுமாறும் மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், கிண்டி, சென்னை-32யை (அலுவலக வேலைநாட்களில்) நேரிலோ அல்லது decgc.coachingclass@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே, சென்னை மாவட்டத்தை சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த தேர்வர்கள் இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன் பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல், சென்னை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள சர் தியாகராயா கல்லூரி வளாகத்தில் 500 ஆர்வலர்களுக்கும் மற்றும் சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் 300 ஆர்வலர்களுக்கும் கட்டணமில்லா பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது மேற்படி போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் ஆர்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு இணைய வழியாக விண்ணப்பங்கள் பெற்று, சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகள் பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 5.00 மணிவரை ஆறு மாத காலம் வாராந்திர வேலை நாட்களில் நடைபெற உள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள் குறைந்த பட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதோடு 01-01-2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். மேற்படி போட்டித் தேர்வுகள் பயிற்சி மையங்களில் உணவும் தங்கும் வசதிகளும் இல்லை.

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

பயிற்சியில் சேரவிரும்பும் ஆர்வலர்கள் www.cecc.in என்ற வாயிலாக 22.12.2025 முதல் 05.01.2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையதள முகவரியில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044- 25954905 மற்றும் 044-28510537 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். பத்தாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில், தமிழக அரசால் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள இனவாரியான இடங்களுக்கு ஏற்ப ஆர்வலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு தேர்வர்களின் விவரங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 : குருப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டுமா?

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் விரைவில்: 1,270 பணியிடங்களுக்கு வெளியாகும் ரிசல்ட்!

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

