டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு எழுதியவர்களுக்கு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப் 2 மற்றும் 2A முதல்நிலை தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்பு நேற்று அக்டோபர் அன்று வெளியிடப்பட்டது. கடந்த செப்டம்பர் 28 அன்று நடைபெற்ற இந்த தேர்வை எழுதிய லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள், தற்போது தங்களது உத்தேச மதிப்பெண்களை கணக்கிட்டு, அடுத்த கட்டத்திற்கு தகுதி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை மதிப்பிடலாம். மேலும், வெளியிடப்பட்ட விடைக்குறிப்பில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அதற்கு எதிராக ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்கவும் தேர்வாணையம் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
விடைக்குறிப்பின் முக்கியத்துவம்
தமிழ்நாடு அரசு துறைகளில் உள்ள 645 குரூப் 2 மற்றும் 2A காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த தேர்வுக்காக மாநிலம் முழுவதும் 5,53,634 பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், லட்சக்கணக்கானோர் தேர்வில் கலந்து கொண்டனர். இந்த சூழலில், விடைக்குறிப்பு வெளியீடு என்பது தேர்வு செயல்முறையின் ஒரு முக்கிய கட்டமாகும். இது தேர்வின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதோடு, தேர்வர்கள் தங்களது செயல்திறனை சுயமதிப்பீடு செய்துகொள்ளவும் உதவுகிறது.
மதிப்பெண்களை கணக்கிடுவது எப்படி?
தேர்வர்கள் தங்களது உத்தேச மதிப்பெண்களை பின்வரும் படிகள் மூலம் எளிதாக கணக்கிடலாம்:
- விடைக்குறிப்பை பதிவிறக்கம் செய்தல்: தேர்வர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான `tnpsc.gov.in`ல் உள்நுழைந்து, குரூப் 2 முதல்நிலை தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்பை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
- பதில்களை ஒப்பிடுதல்: பதிவிறக்கம் செய்த விடைக்குறிப்புடன், தேர்வின்போது தாங்கள் விடையளித்த ஓஎம்ஆர் தாளின் நகலை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும்.
- மதிப்பெண் கணக்கீடு: குரூப் 2 முதல்நிலை தேர்வு மொத்தம் 300 மதிப்பெண்களுக்கு, 200 கேள்விகளை கொண்டது. ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் 1.5 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்
- தவறான பதில்களுக்கு எதிர்மறை மதிப்பெண்கள் கிடையாது. எனவே, தவறான அல்லது பதிலளிக்கப்படாத கேள்விகளுக்கு மதிப்பெண்களைக் கழிக்க தேவையில்லை.
- இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி, தேர்வர்கள் தங்களின் மொத்த உத்தேச மதிப்பெண்ணை கண்டறியலாம். அடுத்த கட்டமான முதன்மை தேர்வுக்கு தகுதி பெற குறைந்தபட்சம் 90 மதிப்பெண்கள் தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆட்சேபனைகளை தெரிவிப்பது எப்படி?
வெளியிடப்பட்ட தற்காலிக விடைக்குறிப்பில் ஏதேனும் கேள்விக்கான பதில் தவறாக இருப்பதாக தேர்வர்கள் கருதினால், அதற்கு எதிராக அவர்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கலாம். ஆட்சேபனைகளை அக்டோபர் 14 அன்று மாலை 5:45 மணிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தேர்வர்கள் தங்களது பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பயன்படுத்தி டிஎன்பிஎஸ்சி இணையதளத்தில் உள்நுழைய வேண்டும். ஆட்சேபனை தெரிவிக்க விரும்பும் கேள்வியை தேர்ந்தெடுத்து, அதற்கான சரியான பதிலுக்கான உரிய ஆதாரங்களை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆட்சேபனைகள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாது என தேர்வாணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. தேர்வர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து ஆட்சேபனைகளையும் நிபுணர் குழு ஆய்வு செய்த பிறகு, இறுதி செய்யப்பட்ட விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்படும். அதன் அடிப்படையிலேயே தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
