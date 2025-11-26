English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TNPSC GROUP 2 : டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

TNPSC GROUP 2 : டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு படிப்பவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:04 AM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு
  • குரூப் 2 தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி
  • சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வுக்கும் பயிற்சி

Trending Photos

மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
camera icon7
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
முகத்திற்கு தேன் தடவினால் என்ன ஆகும்? அறிய தகவலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
camera icon6
Honey
முகத்திற்கு தேன் தடவினால் என்ன ஆகும்? அறிய தகவலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
TNPSC GROUP 2 : டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி அடுத்தாண்டு தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. குரூப் 2 உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்கள் என்றால் இந்த வாய்ப்பை  பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். கரூர், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், வெண்ணைமலை வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (TNPSC) தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படவுள்ள 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான TNPSC-Gr-I &GR-2, ஆகிய தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு 28.11.2025 அன்று மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தொடங்கப்படவுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி

இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் Smart Board, இலவச Wifi வசதி, அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் அடங்கிய நூலக வசதி, பயிற்சி கால அட்டவணை, நாள்தோறும் சிறு தேர்வுகள் (Spot test), வாராந்திரத் தேர்வுகள், இணையவழித் தேர்வுகள் (online test), முழு மாதிரி தேர்வுகள், மென்பாடக் குறிப்புகள் எடுத்துக் கொள்ள இணையதளத்துடன் கூடிய கணிணி வசதியுடன் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட TNPSC-Gr-1, TNPSC-Gr-2, Gr-4, TNUSRB, TRB Co-operative ஆகிய பயிற்சி வகுப்புகளில் அதிகப்படியான மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். 

இலவச வகுப்பில் சேர்வது எப்படி?

போட்டித் தேர்வினை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு, அவர்கள் தேர்வினை சிறந்த முறையில் எழுதி வெற்றி பெற வழிவகுக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு வாரமும் வாராந்திர தேர்வுகள் மற்றும் மாதிரி தேர்வுகள் நேரடியாகவும் இணையவழி வாயிலாகவும் கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் உடனடியாக 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவுடன் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வருகை புரிந்து முன் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு 94990-55912 என்ற தொலைபேசி எண் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வாய்ப்பினை கரூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த ஆண்/பெண் இருபாலர்களும் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கிவரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் மூலமாக TNPSC II & GROUP IV போன்ற போட்டித்தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. இதில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் அதிக அளவில் பங்கு பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர். மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் 1429 சுகாதார ஆய்வாளர் (Health Inspector Grade II) காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு Www.mrhtn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வுக்கு பயிற்சி

இத்தேர்விற்குத் தயாராகி வரும் போட்டித் தேர்வாளர்கள் 12ம் வகுப்பு உயிரியியல் விலங்கியல் தாவரவியல் ஆகிய பாடங்களைக் கொண்டுள்ள பிரிவில் பயின்றவராக இருத்தல் வேண்டும். அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஆண்டுகள் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் அல்லது சுகாதார ஆய்வாளர் படிப்பினை முடித்தவராக இருத்தல் வேண்டும். இப்பணிக்காலியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ஆண்கள் மட்டுமே தகுதியுடைவராவார்கள். எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இப்போட்டித் தேர்விற்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் எதிர்வரும் 25.11.2025 (செவ்வாய் கிழமை) முதல் தொடங்கப்படவுள்ளது. 

இப்பயிற்சி வகுப்பானது போட்டித் தேர்விற்கான அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்களை கொண்டு நடத்தப்பட உள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்பு திங்கள் முதல் வெள்ளி ஆகிய வார நாட்களில் காலை 10.30 மணி முதல் 0130 மணி வரையில் நடைபெறவுள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தினை நேரில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், விவரங்களுக்கு 04362-237037 என்ற அலுவலகத் தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

TNPSCgroup 2 examTNPSC AnnouncementsTNPSC Group 2 ExamTNPSC Update

Trending News