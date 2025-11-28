டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு குட் நியூஸ்! தேர்வர்களே ரெடியா - அரசின் இலவச வகுப்புகள் அறிவிப்பு

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்) விரைவில் அடுத்தாண்டுக்கான ஆண்டு தேர்வு அட்டவணையை வெளியிட உள்ளது. அதாவது, குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகள் அடுத்தாண்டு எந்தெந்த மாதங்களில் உத்தேசமாக நடக்க உள்ளது என்ற முன்னறிவிப்பு இதில் இடம்பெற்றிருக்கும். இதை வைத்து தேர்வர்கள் முன்கூட்டியே தேர்வுக்கு திட்டமிட்டு படிக்கலாம். இந்த சூழலில் அடுத்தாண்டு நடைபெற இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கும், காவல் சார்பு ஆய்வாளர்கள் பணிக்கான தேர்வுகளுக்கு சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் கீழ் நடத்தப்பட உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னை
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், உளவியல் பகுப்பாய்வு சோதனைகளுடன் கூடிய வழிகாட்டுதல், பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தொழில்நெறி வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்குதல், போட்டித் தேர்வுகளுக்கான நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள், கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இதனில் போட்டிதேர்வுகளுக்கு, திறமையான, அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் பாடக்குறிப்புகள், தினசரி, மாத இதழ்கள், முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள் ஆகியவை வழங்கப்படுவதுடன் பாடவாரியான துணைத் தேர்வுகள், மாதிரித் தேர்வுகள் ஆகியவையும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் TNPSC Group முதன்மை போட்டித்தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்பினை 01.12.2025 திங்கட்கிழமை அன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரையிலான அனைத்து வேலைநாட்களிலும் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. TNPSC Group IIA Mains தேர்வுக்கான பயிற்சி 01.12.2025 திங்கட்கிழமை முதல் தொடங்க உள்ளது.
எனவே, TNPSC Group IIA முதன்மை போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் வகுப்பில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் முதன்மை செயல் அலுவலர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் இயக்குநர்கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். விருப்பமுள்ள போட்டித் தேர்வர்கள், மாநில தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், A-28, முதல் தளம், டான்சி கட்டிடம், திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை, கிண்டி, சென்னை-
32 என்ற முகவரியில் அணுகலாம். தொலைபேசி எண்: 044- 22500134, 9361566648.
கரூர்
கரூர், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், வெண்ணைமலை வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் (TNPSC) தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படவுள்ள 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான TNPSC-Gr-I &GR-2, ஆகிய தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு 28.11.2025 அன்று மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தொடங்கப்படவுள்ளது. இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் Smart Board, இலவச Wifi வசதி, அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் அடங்கிய நூலக வசதி, பயிற்சி கால அட்டவணை, நாள்தோறும் சிறு தேர்வுகள் (Spot test), வாராந்திரத் தேர்வுகள், இணையவழித் தேர்வுகள் (online test), முழு மாதிரி தேர்வுகள், மென்பாடக் குறிப்புகள் எடுத்துக் கொள்ள இணையதளத்துடன் கூடிய கணிணி வசதியுடன் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட TNPSC-Gr-1, TNPSC-Gr-2, Gr-4, TNUSRB, TRB .Co-operative ஆகிய பயிற்சி வகுப்புகளில் அதிகப்படியான மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். போட்டித் தேர்வினை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு, அவர்கள் தேர்வினை சிறந்த முறையில் எழுதி வெற்றி பெற வழிவகுக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு வாரமும் வாராந்திர தேர்வுகள் மற்றும் மாதிரி தேர்வுகள் நேரடியாகவும் இணையவழி வாயிலாகவும் கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நடைபெறுகிறது.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் உடனடியாக 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவுடன் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வருகை புரிந்து முன் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு 94990-55912 என்ற தொலைபேசி எண் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வாய்ப்பினை கரூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த ஆண்/பெண் இருபாலர்களும் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
காவல் சார்பு ஆய்வாளர்கள்
திருச்சி, தென்காசியில் தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் காவல் சார்பு ஆய்வாளர்கள் பணிக்காலியிடங்களுக்கான போட்டித்தேர்விற்கு சிறப்பு இலவச மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளது. திருச்சியைச் சேர்ந்தவர்கள், 0431-2413510, 9499055902 என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கும், திருச்சிராப்பள்ளி, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். இதேபோல், தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரி தேர்வுகளுக்கு அம்மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். கூடுதல் தகவல்களுக்கு Tenkasi Employment Office என்ற Telegram Channel வாயிலாகவும், 04633-213179 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டும் தகவல் தெரிந்து கொள்ளலாம். தென்காசி மாவட்டத்தினர் https://bitly/TNUSRBSIMOCK என்ற இணைப்பில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | TNPSC GROUP 2 : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு படிப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ