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டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 12, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:33 AM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: ன்பிஎஸ்சி லேட்டஸ்ட் நியூஸ், TNPSC Group 2A Recruitment 2026, TNPSC Notification 2026, TNPSC Jobs 2026, Tamil Nadu Government Jobs,

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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