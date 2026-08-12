/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

டிஎன்பிஎஸ்சி ஆண்டு அட்டவணைப்படி குரூப் 2, குரூப் 2ஏ தேர்வுகளுக்கான அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வுகளுக்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள தேர்வர்கள் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
இத்தேர்வுக்கான அறிவிக்கை 11.08.2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது. விருப்பமுள்ள தேர்வர்கள் 09.09.2026 அன்று இரவு 11:59 மணி வரை இணையவழியில் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு ஏதேனும் திருத்தங்கள் செய்ய விரும்பினால், அதற்காக 13.09.2026 மு.ப 12:01 மணி முதல் 15.09.2026 இரவு 11:59 மணி வரை விண்ணப்பத் திருத்தச் சாளரம் செயல்பாட்டில் இருக்கும். அனைத்துப் பதவிகளுக்குமான பொதுவான முதல்நிலைத் தேர்வு 01.11.2026 அன்று காலை 09:30 மணி முதல் பிற்பகல் 12:30 மணி வரை நடைபெறும். முதன்மைத் தேர்வு நடைபெறும் தேதிகள் முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் போது அறிவிக்கப்படும்.
தொகுதி-II பிரிவின் கீழ் மொத்தம் 41 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் துணை வணிகவரி அலுவலர் (நிலை 18), சிறை அலுவலர் (ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் - நிலை 18), உதவிப் பிரிவு அலுவலர் (ASO) (நிலை 16), உதவி ஆய்வாளர் (7 இடங்கள்), சார் பதிவாளர் நிலை-II (3 இடங்கள்), நன்னடத்தை அலுவலர் (5 இடங்கள்), சிறப்பு உதவியாளர், தனிப்பிரிவு உதவியாளர் மற்றும் இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் ஆகிய முக்கியப் பதவிகள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
குரூப் 2 ஏ பிரிவின் கீழ் மொத்தம் 780 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் (42 இடங்கள் - நிலை 10), ஊரக வளர்ச்சித் துறை உதவியாளர் (123 இடங்கள் - நிலை 10), தலைமைச் செயலக உதவியாளர்கள் (26 இடங்கள்), கூட்டுறவு மற்றும் பால்வளத் துறை முதுநிலை ஆய்வாளர் (9 இடங்கள் - நிலை 12), தணிக்கை ஆய்வாளர் (5 இடங்கள்) மற்றும் பள்ளிக்கல்வி, மருத்துவம், காவல், வனம், கருவூலம் போன்ற பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் உதவியாளர் (Assistant) பதவிகள் (565 இடங்கள்) அடங்கும்.
இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேர்வர்கள் பதவிகளுக்கு ஏற்ப குறைந்தபட்சம் 18 முதல் 25 வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். பெரும்பாலான பதவிகளுக்கு 18 வயதும், சார் பதிவாளர் பதவிக்கு 20 வயதும், நன்னடத்தை அலுவலர் பதவிக்கு 22 வயதும், செயல் அலுவலர் நிலை-III பதவிக்கு 25 வயதும் குறைந்தபட்ச தகுதியாகும்.
பொதுப் பிரிவினருக்கு (General Category/Others) அதிகபட்ச வயது வரம்பு 32 ஆண்டுகள் ஆகும் (செயல் அலுவலர் நிலை-III பதவிக்கு 37 ஆண்டுகள்). அதேவேளையில், SC, SC(A), ST, MBC/DC, BC, BCM மற்றும் ஆதரவற்ற விதவைகள் ஆகிய வகுப்பினருக்கு உச்ச வயது வரம்பு ஏதுமில்லை (60 வயது நிறைவடைந்திருக்கக் கூடாது).
விண்ணப்பதாரர்கள் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவால் (UGC) அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலைப் பட்டம் (Bachelor's Degree) பெற்றிருக்க வேண்டும். தேர்வர்கள் தங்களது கல்வியை 10-ஆம் வகுப்பு + 12-ஆம் வகுப்பு / பட்டயம் + இளநிலைப் பட்டம் என்ற முறையான வரிசையில் பயின்றிருக்க வேண்டும். ASO (சட்டம்) பதவிக்குச் சட்டப் படிப்பும், ASO & நிரலர் பதவிக்கு கணினி அறிவியலில் முதுகலைப்பட்டமும், சிறப்பு உதவியாளர் பதவிக்குத் தட்டச்சு முதுநிலைத் தேர்ச்சியும் கூடுதலாகத் தேவைப்படும்.
தேர்வர்கள் பத்தாம் வகுப்பு அல்லது பட்டப்படிப்பில் தமிழை ஒரு மொழிப்பாடமாக எடுத்துத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு பயிலாதவர்கள், பணியில் சேர்ந்த நாளில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் TNPSC நடத்தும் இரண்டாம் நிலை மொழித் தேர்வில் (தமிழில்) தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
தொகுதி II மற்றும் IIA ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் பொதுவான ஒரே முதல்நிலைத் தேர்வு OMR முறையில் நடைபெறும். இதில் 200 கொள்குறி வகை வினாக்கள் 300 மதிப்பெண்களுக்குக் கேட்கப்படும் (நேரம்: 3 மணி நேரம்). இதில் பொது அறிவுப் பகுதியில் 75 வினாக்களும், திறனறிவுப் பகுதியில் 25 வினாக்களும், பொதுத் தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலப் பகுதியில் 100 வினாக்களும் இடம்பெறும். அனைத்துப் பிரிவினருக்கும் குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண் 90 ஆகும்.
முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் 1:10 என்ற விகிதத்தில் முதன்மைத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவர். இதில் இரண்டு தாள்கள் உண்டு. தாள்-I என்பது தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வாகும் (விரிந்துரைக்கும் வகை - 100 மதிப்பெண் - தகுதி மதிப்பெண்: 40). தாள்-II என்பது பொது அறிவுத் தேர்வாகும் (விரிந்துரைக்கும் வகை - 300 மதிப்பெண் - தகுதி மதிப்பெண்: 90). தாள்-II ல் பெறும் மதிப்பெண்கள் மட்டுமே இறுதித் தரவரிசைக்குக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
தொகுதி IIA முதன்மைத் தேர்விலும் இரண்டு தாள்கள் உண்டு. தாள்-I என்பது தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வாகும் (விரிந்துரைக்கும் வகை - 100 மதிப்பெண் - தகுதி மதிப்பெண்: 40). தாள்-II என்பது கணினி வழித் தேர்வாக (CBT - Objective Type) நடைபெறும். இதில் பொது அறிவு (150 வினாக்கள்) மற்றும் திறனறிவு (50 வினாக்கள்) என மொத்தம் 200 வினாக்கள் 300 மதிப்பெண்களுக்குக் கேட்கப்படும். இதில் பெறும் மதிப்பெண்கள் மட்டுமே இறுதித் தரவரிசையைத் தீர்மானிக்கும்.
இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் முதலில் OTR (One Time Registration) கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். இதற்குப் பதிவுக் கட்டணமாக ரூ. 150 செலுத்த வேண்டும் (5 ஆண்டுகள் செல்லுபடியாகும்). முதல்நிலைத் தேர்வுக் கட்டணம் ரூ. 100 ஆகும். முதன்மைத் தேர்வுக் கட்டணம் ரூ. 150 ஆகும். SC, SC(A), ST வகுப்பினர், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் ஆதரவற்ற விதவைகளுக்குக் கட்டணத்தில் இருந்து முழு விலக்கு உண்டு. MBC/DC, BC, BCM பிரிவினருக்கு 3 இலவச வாய்ப்புகளும், முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு 2 இலவச வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
தேர்வர்கள் www.tnpscexams.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். முதலில் OTR பக்கத்தில் தங்களது புகைப்படம், கையொப்பம் மற்றும் கல்விச் சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றம் செய்து ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்.
அதன்பின் OTR பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் மூலம் உள்நுழைந்து, Group-II / IIA அறிவிக்கையின் கீழ் உள்ள "APPLY" இணைப்பைத் தேர்வு செய்து விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பத்தைக் கடைசியாகச் சமர்ப்பிக்கும் முன் தகவல்களைச் சரிபார்த்து, கட்டணம் செலுத்தி, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
தேர்வுக்கூடம் மற்றும் விண்ணப்பச் செயல்முறையின் போது தேர்வர்கள் சில முக்கிய விதிமுறைகளைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும். தேர்வுக்கூடத்திற்குள் அலைபேசி, ஸ்மார்ட் வாட்ச், புளூடூத் கருவிகள் போன்ற மின்னணு சாதனங்களையோ அல்லது புத்தகங்கள் மற்றும் தாள்களையோ கொண்டுவர முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை முழுவதும் தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு (PSTM) 20% முன்னுரிமை ஒதுக்கீடு உண்டு. ஏற்கனவே அரசுப் பணியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் துறைத் தலைவரிடம் "தடையின்மைச் சான்றிதழ்" (NOC) பெற்றுத் தேர்வாணையத்திற்குச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், பெண்கள் (30%), மாற்றுத்திறனாளிகள் (4%) மற்றும் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கான இடஒதுக்கீடுகள் அரசு விதிகளின்படி முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.