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TNPSC : புதிய அரசு... பழைய மோசடிகள்? வினாத்தாள் முறைகேடுகளைத் தடுக்க கோரிக்கை

TNPSC : இந்த ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளில் மோசடிகள் நடக்காத வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் தன்னுடைய நேரடி கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:59 AM IST
TNPSC : புதிய அரசு... பழைய மோசடிகள்? வினாத்தாள் முறைகேடுகளைத் தடுக்க கோரிக்கை
Image Credit: TNPSC recruitment 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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