/TNPSC : புதிய அரசு... பழைய மோசடிகள்? வினாத்தாள் முறைகேடுகளைத் தடுக்க கோரிக்கை

TNPSC : தமிழ்நாட்டில் புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான புதிய அரசு, இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு விவகாரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்த உள்ள குரூப் 2, குரூப் 2A மற்றும் குரூப் 4 ஆகிய முதன்மையான தேர்வுகளுக்காக லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் இரவு பகலாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.
இவர்களில் வெறும் சில மாதங்கள் படித்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல், அரசுப் பணி என்ற ஒற்றைக் கனவோடு தங்களின் இளமைக் காலத்தை அர்ப்பணித்து, கடந்த 5 முதல் 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏழை, எளிய நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களே அதிகம். இவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், இந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை 15 ஆயிரத்திற்கும் மேல் உயர்த்த முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தேர்வர்கள் தரப்பில் மிக பலத்த கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் அறிவிக்கப்படும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை, தேர்வு எழுதுபவர்களின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடுகையில் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. ஒவ்வொரு தேர்வையும் 15 முதல் 20 லட்சம் இளைஞர்கள் எழுதுகின்றனர்.
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான பணியிடங்கள் இன்னும் நிரப்பப்படாமல் காலியாகவே உள்ளன. இதனால் தற்போதைய ஊழியர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரிப்பதோடு, பொதுமக்களுக்கான சேவைகளும் தொய்வடைகின்றன. 5, 6 ஆண்டுகள் தங்களின் வாழ்நாளைப் புத்தகங்களுடனேயே கழித்த தேர்வர்களுக்கு, பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால் மட்டுமே வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாகும். புதிய அரசு என்பதால், இளைஞர்களின் நலன் கருதி தாராளமாகப் பணியிடங்களை உயர்த்த முன்வர வேண்டும்.
தற்போது தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு அமைந்துள்ளதால், நிர்வாகத்தில் ஏற்படும் ஆரம்பகட்ட மாற்றங்களையும், சில ஓட்டைகளையும் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள ‘தேர்வு Mafia’ எனப்படும் மோசடிக் கும்பல் முயலக்கூடும் என்று தேர்வர்கள் அஞ்சுகின்றனர். நிர்வாக அமைப்பில் உள்ள சில குறுக்கு வழிகளைப் பயன்படுத்தி, வினாத்தாள்களை முன்கூட்டியே விலைக்கு வாங்கவோ அல்லது முறைகேடான வழிகளில் தேர்வுத் தாள்களைப் பெற்று மோசடியில் ஈடுபடவோ சில இடைத்தரகர்கள் திட்டமிட வாய்ப்புள்ளது. இதனால், நேர்மையாகப் படிக்கும் மாணவர்களின் உழைப்பு வீணாகிவிடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
அடுத்த 6 மாதங்கள் மிக முக்கியம்: வினாத்தாள் தயாரிப்பில் நேரடிக் கண்காணிப்பு தேவை
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கு இன்னும் 5 முதல் 6 மாதங்களே கால அவகாசம் உள்ளதால், வினாத்தாள் தயாரிக்கும் ரகசியப் பணிகள், தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணிகள் ஆகியவை தற்போதே தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. வினாத்தாள் அச்சடிக்கப்படும் இடம் முதல் அது மாவட்ட கருவூலங்களுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, தேர்வு மையங்களை வந்தடையும் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மிக உயரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
எனவே, இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் அவர்களும், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரும் நேரடியாகத் தலையிட்டு, அடுத்த 6 மாதங்களுக்குத் தொடர்ச்சியான மற்றும் தீவிரமான கண்காணிப்பைச் செலுத்த வேண்டும் என்று தேர்வர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
பணியிடங்கள் அதிகரிப்பு: குரூப் 2, 2A மற்றும் குரூப் 4 காலிப்பணியிடங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை 30,000-க்கும் மேல் உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்.
நேரடிக் கண்காணிப்பு: வினாத்தாள் தயாரிப்பு மற்றும் தேர்வு நடத்தும் முறைகளில் முதலமைச்சரின் நேரடிப் பார்வையும், ரகசியக் கண்காணிப்பும் இருக்க வேண்டும்.
கடுமையான தண்டனை: தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் நபர்கள் மற்றும் அவர்களுக்குத் துணையாக இருக்கும் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் இரக்கமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
"புதிய முதலமைச்சர் மீது எங்களுக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளது. எங்களின் 6 ஆண்டுகால உழைப்பும், குடும்பத்தின் எதிர்காலமும் இந்த அடுத்த 6 மாதங்களில் அரசு எடுக்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில்தான் உள்ளது. முதலமைச்சர் எங்கள் கோரிக்கையைத் தீவிரமாகக் கவனிப்பார் என நம்புகிறோம்." என டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக படித்து நூழிலையில் வெற்றி வாய்ப்புகளை தவறவிட்ட தேர்வர் தெரிவித்தார்.