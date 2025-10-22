TNPSC குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது - ரிசல்ட்டை பார்ப்பது எப்படி?

TNPSC Group 4 Exam Result 2025 Released: கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி தளத்தில் உங்களின் பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை உள்ளீடு செய்து தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
TNPSC Group 4 Exam Result: தேர்வெழுதிய 13,89,738 பேர்
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின், தேர்வு-IV பணிகளுக்கான நேரடி நியமனத்திற்காக கடந்த ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி அன்று அறிவிக்கை வெளியிட்டது. இத்தெரிவிற்கான எழுத்துத் தேர்வு கடந்த ஜூலை 12ஆம் தேதி அன்று 38 மாவட்ட மையங்களில் நடைபெற்றது. இத்தேர்விற்கு மொத்தம் 13 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 738 விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டனர்" தெரிவிக்கப்பட்டது.
TNPSC Group 4 Exam Result: தேர்வு முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் அக்டோபர் மாத இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வகையில், இன்று (அக். 22) தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன. தேர்வர்கள் தங்களது தரவரிசை மற்றும் மதிப்பெண்களை தேர்வாணையத்தின் www.tnpsc.gov.in மற்றும் www.tnpscexams.in இணையத்தளங்களில் தேர்வரின் பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தேர்வாணையத்தின் செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத் தன்மையினை உறுதி செய்யும் பொருட்டு தேர்வர்கள் இத்தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள், அவர்களின் ஒட்டுமொத்த தரவரிசை, இனசுழற்சிக்கான தரவரிசை மற்றும் சிறப்பு ஒதுக்கீட்டிற்கான தரவரிசை ஆகியன வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
TNPSC Group 4 Exam Result: குறுசெய்தி, மின்னஞ்சல் வழியாக...
தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள தரவரிசை, இணையவழி விண்ணப்பத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள், உரிமைக்கோரல்கள் மற்றும் நியமன ஒதுக்கீட்டு விதிகளின் அடிப்படையில், தேர்வாணையத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் விகிதத்தில், தேர்வர்கள் சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் நிலைக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களின் பட்டியல் விரைவில் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். அத்தகைய தேர்வர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி மற்றும் மின்னஞ்சல் வழியாக மட்டுமே விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும். அஞ்சல் / கடிதம் வழியாக தகவல்கள் ஏதும் அனுப்பப்படமாட்டாது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தேர்வர்கள் தேர்வாணைய இணையதளத்தினை (www.tnpsc.gov.in) தொடர்ந்து பார்வையிடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
