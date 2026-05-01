டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமா? தேர்வர்களுக்கான முக்கிய டிப்ஸ்

TNPSC : இந்த ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்த உள்ள குரூப் 4, குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ தேர்வு தேதிகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையும், குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ தேர்வு அக்டோபர் 25 ஆம் தேதியும் நடக்க உள்ளது. இதற்காக லட்சக்கணக்கானோர் இரவு பகலாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய அளவிலான காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற சில வழிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும். எந்த காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டாலும், எனக்கு ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் தேவை என்ற உறுதியுடன் திட்டமிட்டு படிக்க வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பள்ளிப் புத்தகங்கள்:
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வில் வெற்றி பெற முறையான திட்டமிடல் மிகவும் அவசியம். முதலில் தற்போதைய பாடத்திட்டத்தை முழுமையாகப் பதிவிறக்கம் செய்து, எந்தப் பகுதிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானியுங்கள். குரூப் 4 தேர்வைப் பொறுத்தவரை 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிப் பாடப்புத்தகங்களே முதன்மையான ஆதாரங்கள். குறிப்பாக, பொதுத் தமிழ் பகுதியில் 100 வினாக்கள் கேட்கப்படுவதால், 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் புத்தகங்களை ஆழமாகப் படிப்பது உங்கள் வெற்றியை உறுதி செய்யும்.
அரசின் இலவசப் பயிற்சிகள்
இந்த தேர்வுகளுக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஆட்சியரகங்களில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதில் தேர்வர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். கூடுதலாக AIM TN ய இணையதளம் மற்றும் Tamil Nadu Career Services Employment ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் சேனல்களைத் தேர்வர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இவற்றில் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படும் நேரடி வகுப்புகள் மற்றும் பாடவாரியான காணொளிகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன. இவற்றைத் தொடர்ச்சியாகப் பார்ப்பது கடினமான பாடப்பகுதிகளை எளிதில் புரிந்துகொள்ள உதவும்.
மாதிரித் தேர்வுகள் மற்றும் பயிற்சி:
வெறும் வாசிப்பு மட்டும் போதாது, படித்தவற்றைத் தேர்வெழுதிப் பார்ப்பதே தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும். Tamil Nadu Career Services portal வாயிலாக வழங்கப்படும் இலவச மாதிரித் தேர்வுகளை தவறாமல் எழுதிப் பாருங்கள். இது உங்களின் வேகம் மற்றும் துல்லியத்தை அதிகரிப்பதோடு, நேர மேலாண்மையைக் கற்றுக்கொள்ளவும் உதவும். மேலும், அங்குக் கிடைக்கும் பாடக்குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து திருப்புதலுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
கணிதம் மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள்:
பொது அறிவுப் பகுதியில் கேட்கப்படும் 25 கணித வினாக்களில் முழு மதிப்பெண் பெறத் தினமும் ஒரு மணிநேரம் பயிற்சி எடுங்கள். முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்களைத் தீர்த்துப் பார்ப்பது வினாக்களின் தரத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். அதேபோல், நடப்பு நிகழ்வுகளுக்குத் தினசரி செய்தித்தாள்களை வாசிப்பதோடு, அரசின் பயிற்சித் தளங்களில் பதிவேற்றப்படும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளையும் தொகுத்துப் படிப்பது கூடுதல் பலம் சேர்க்கும். விடாமுயற்சியுடன் அரசின் இந்த இலவச டிஜிட்டல் தளங்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டால், குரூப் 4 தேர்வில் நீங்கள் எளிதாக வெற்றி பெற்று அரசுப் பணியில் அமர முடியும்
