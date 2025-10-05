English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குரூப் 4 காலிப்பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படாது - டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

TNPSC : குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படாது என டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 5, 2025, 01:24 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம்
  • அதிகரிக்கப்படாது என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
  • டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்துள்ள விளக்கம்

குரூப் 4 காலிப்பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படாது - டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படுமா? என தேர்வர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருக்கும் சூழலில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. அதுஎன்னவென்றால், குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிக்கக்கோரி சிலர் டிவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூகவலைதளங்களில் டிரெண்ட் செய்வதால் எல்லாம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்காது என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது. தவறான தகவல்களை தேர்வர்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. வழக்கமாக கலந்தாய்வுக்கு முன்பு வரை காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிப்பது தொடர்பான அறிவிப்புகள் வரும் என தெளிவுபடுத்தியுள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி, இப்படியான தவறான செயல்களுக்கும் தேர்வாணைய நடவடிக்கைகளுக்கும் சம்பந்தமில்லை என தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கத்துக்கான பின்னணி

டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த விளக்கத்துக்கான பின்னணி என்னவென்றால், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கக்கோரி சிலர் டிவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூகவலைதளங்களில் டிரெண்ட் செய்யலாம் என யூடியூப் சேனல்களில் தொடர்ச்சியாக வீடியோ வெளியிட்டு வந்தனர். வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட குழுக்களிலும் இதுதொடர்பான பதிவுகளை பகிர்ந்தனர். இந்த தகவல் டிஎன்பிஎஸ்சி கவனத்துக்கு சென்றதையடுத்து இந்த விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்த அந்த விளக்கத்தில், "x தளத்தில் டிரெண்டிங் செய்தால் தேர்வாணையம் காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் என சிலர் சமூகவலைதளங்களில் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகின்றனர். இது தவறான தகவல். தேர்வாணையம் தேர்வாளர்களின் நலன் கருதி ஒவ்வொரு அறிவிக்கையிலும், அறிவிக்கப்பட்ட காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையில் கலந்தாய்வுக்கு முன்பு வரை கூடுதல் காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையை சேர்த்து அறிவித்து வருகிறது. எக்ஸ் தளத்தில் டிரெண்டிங் செய்வதற்கும், காலிப் பணியிடங்கள் அதிகரிப்புக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. தவறான தகவலை பரப்பாதீர்" என தெரிவித்துள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, 2025 காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை

டிஎன்பிஎஸ்சி 2025 குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்கும்போது 3,560 காலிப் பணியிடங்கள் அறிவித்தது. ஆனால் இப்போது கூடுதலாக 896 காலிப் பணியிடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கலந்தாய்வுக்கு முன்பு வரை இன்னும் பணியிடங்கள் சேர்க்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தேர்வர்கள் இந்த பணியிடங்கள் மிக குறைவானது என தொடர்ச்சியாக கூறி வருகின்றனர். கூடுதல் பணியிடங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர். ஏற்கனவே, குரூப் 4 வினாத்தாள் மிக கடினமாக இருந்ததாக தேர்வர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்த நிலையில், காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையாவது 8 ஆயிரம் வரை உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

டிஎன்பிஎஸ்சி சொல்லும் விளக்கம்

இதுதொடர்பாகவும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏற்கனவே விளக்கம் கொடுத்துவிட்டது. குரூப் 4-க்கு குறைவான காலிப் பணியிடங்கள் என்ற அறிவிப்பில் உண்மையில்லை என தெரிவித்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை குரூப் 4 தேர்வு மூலம் நில அளவர், வரைவாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் சேர்த்து நிரப்பப்பட்டதாகவும், இப்போது அந்த காலிப் பணியிடங்கள் டெக்னிக்கல் தேர்வுக்கு மாற்றப்பட்டுவிட்டதால், குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் குறைவாக இருப்பதுபோல் தோன்றலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும் தேர்வர்கள் காலிப் பணியிடங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதை தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | TNPSC : குரூப் 4 காலிப் பணியிடங்கள் குறைவாக இருப்பது ஏன்? டிஎன்பிஎஸ்சி விளக்கம்

About the Author
TNPSCGroup 4 VacancyTNPSC Group 4 Latest NewsTNPSC Recruitment 2025Tamil Nadu government jobs

