English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு! விடைத்தாளை இனி பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்

டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு! விடைத்தாளை இனி பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்

TNPSC: டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் கணிணி வழித் தேர்வுகளில் விடைத்தாளை உத்தேச விடைகளின்போதே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 1, 2026, 12:55 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு
  • விடைத்தாள் பதிவிறக்கம் அப்டேட்
  • தேர்வர்களுக்கு வெளியான குட்நியூஸ்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
weight loss
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
camera icon9
weight loss
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு! விடைத்தாளை இனி பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்

TNPSC: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தேர்வு எழுதுபவர்களின் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும், மோசடிகளுக்கான வாய்ப்பை இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் பல்வேறு சீர்த்திருத்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்தவகையில், 2025 ஆம் ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி நடவடிகைகள் குறித்தும், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான செயல்திட்டம் குறித்த விளக்கத்தை இப்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கணிணி வழித்தேர்வுகளை எழுதுபவர்கள் உத்தேச விடைகள் வெளியிடும்போதே தங்களின் விடைத்தாளை பதவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவித்திருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

டிஎன்பிஎஸ்சி அறிக்கை

இது குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தெரிவுப்பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு 2025-ம் ஆண்டு 20471 தேர்வர்கள் பல்வேறு பணிகளுக்கு தெரிவு (selection) செய்யப்பட்டுள்ளனர். 2024ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 9770 தேர்வர்கள் கூடுதலாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2025ம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க 11809 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

அறிவிக்கை வெளியிடப்படும் நாள், தேர்வு நடைபெறும் நாள் ஆகிய விவரங்களுடன் கூடிய ஆண்டுத் திட்டம் வெளியிடப்பட்டு அனைத்து அறிவிக்கைகளும் ஆண்டுத்திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட நாட்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அரசுப்பணிகளின் நேரடி நியமனங்களில் சமூக நீதியை வலுப்படுத்த 2025ம் ஆண்டு 1007 பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கான குறைவு காலிப்பணியிடங்கள் (shortfall) vacancies) நிரப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும் பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியினருக்கான 761  காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிக்கைகள் தெரிவுப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

டிஎன்பிஎஸ்சி விடைத்தாள் பதிவிறக்கம்

குறைவு வெளியிடப்பட்டு தேர்வு நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக 2025-ம் ஆண்டு கலந்தாய்வின் போது காலிப்பணியிடங்களின் விவரங்களை தேர்வர்கள் இணையவழியில் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் தேர்வாணையத்தின் வலையொளி (youtube) சேனல் மூலமாக நேரலையாக ஒளிபரப்பும் நடைமுறையும், கணினிவழி மூலம் நடைபெறும் தேர்வுகளில் தேர்வர்கள் தங்களது விடைத்தாளை உத்தேச விடைகள் வெளியிடும்போது தேர்வாணைய இணையதளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு நடைமுறைகளில் தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக 2025-ம் ஆண்டு அரசுத் துறைகளிடமிருந்து காலிப்பணியிட விவரங்களை இணையவழியில் பெறும் நடைமுறையும், தேர்வர்கள் தேர்வுக்கட்டணங்களை UPI மூலம் செலுத்தும் வசதியும், தேர்வர்கள் தகவல் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் இணையவழியில் மனுக்களை சமர்ப்பிக்கும் வசதியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தேர்வர்கள் தங்களை தேர்வுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொள்வதற்காக 2026-ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டுத்திட்டம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வாணைய வரலாற்றில் முதன்முறையாக தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது ஆண்டாக (2024, 2025 மற்றும் 2026) ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வு - தொகுதி I, II, IIA மற்றும் IV பணிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு - நேர்முகத்தேர்வு பதவிகள், நேர்முகத்தேர்வு அல்லாத பதவிகள், பட்டயப்படிப்பு/ தொழிற்பயிற்சி நிலை ஆகியவைகளுக்கான அறிவிக்கைகள் தேர்வாணையத்தால் வெளியிடப்படவுள்ளன" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தேர்வர்களின் எதிர்பார்ப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் தேர்வர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதேநேரத்தில், முந்தைய ஆண்டுகளில் குருப் 4 மற்றும் குரூப் 2ஏ எழுதிய தேர்வுகளுக்கான விடைத்தாளை பதிவிறக்கம் செய்ய தேர்வர்கள் விரும்புகின்றனர். ஆனால், ரிசல்ட் வந்த உடனே விடைத்தாளை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி இருக்க வேண்டும். ஆண்டுக்கணக்கில் காத்திருக்க நேரிடுவதால், நல்ல ரிசல்ட் வரும் எதிர்பார்த்திருந்த தேர்வர்கள் கூட, நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்கும்போது விடைத்தாள் பதிவிறக்கம் செய்யும் விருப்பத்தை மாற்றிக் கொள்கின்றனர். அதனால், இப்போது முடிவடைந்த குரூப் 4,  குரூப் 2ஏ தேர்வுகளுக்கான விடைத்தாளை பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதியை சீக்கிரம் வெளியிட வேண்டும் என டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேர்வர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க |  குரூப் 2 தேர்வர்களே அலர்ட்! ஜனவரி 2 கடைசி நாள்.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | 76 காலிப் பணியிடங்கள்! டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு.. தேர்வர்களே நோட் பண்ணுங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TNPSCTNPSC ANNOUNCEMENTTNPSC answer sheetTnpsc latestTNPSC Exam

Trending News