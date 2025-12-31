English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குரூப் 2 தேர்வர்களே அலர்ட்! ஜனவரி 2 கடைசி நாள்.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 2, 2A Exam: குரூப் 2, 2ஏ தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது. அண்மையில் தான் குரூப் 2,2ஏ  தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:57 PM IST
  • குரூப் 2 முதன்மை தேர்வு
  • தேர்வர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு
  • கடைசி வாய்ப்பு இதுதான்

TNPSC Group 2, 2A Exam Latest News: தமிழக அரசின் பெரும்பாலான துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது.  குரூப் வாரியாக டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. குரூப் 2, குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 உள்ளிட்ட தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு, இந்த தேர்வுகளின் அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். அவ்வப்போது டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.

குரூப் 2 முதன்மை தேர்வு

அதாவது, குரூப் 2, 2ஏ தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது. குரூப் 2 பிரிவில் சார்பதிவாளர், தனிப்பிரிவு உதவியாளர், வனவர் உள்ளிட்ட 507 காலிப் பணியிடங்களும், குரூப் 2ஏ பிரிவில் உதவியாளர், விடுதி காப்பாளர், முதுநிலை ஆய்வாளர், கணக்கர் உள்ளிட்ட  1,820 பணியிடங்கள் என மொத்தம் 2,327 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  

இந்த பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகள் செப்டம்பர் மாதம் நடந்த நிலையில், டிசம்பர் 22ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த தேர்வில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட தேர்வர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர். அதாவது, இதில் குரூப் 2 பதவிகளுக்கு 1,126 பேரும், குரூப் 2 ஏ பதவிகளுக்கு 9,457 பேரும் தகுதி அடைந்தனர். 828 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப முதன்மை தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டது.

குரூப் 2 முதன்மை தேர்வு பிப்ரவரி 8 மற்றும் 22ஆம் தேதகளில் முதன்மை தேர்வு நடைபெற உள்ளது.  குரூப் 2 முதன்மை தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் ஜனவரி இறுதி அல்லது பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்வர்கள் அவர்களின் ஒடிஆர் மூலம் ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். முதன்மை தேர்வுக்கு தகுதி பெற்ற தேர்வர்கள் அதற்கான தேர்வுக் கட்டணமாக ரூ.150 செலுத்த வேண்டும் என ஏற்கனவே  அறிவிக்கப்பட்டது. 

தேர்வு கட்டணம் செலுத்த கால நீட்டிப்பு

இதற்கான கடைசி நாள் டிசம்பர் 29ஆம் தேதியாகும். இருப்பினும், சில தேர்வர்கள் தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்தவில்லை.  அதாவது, 766 தேர்வர்கள் இன்னும் தேர்வுக் கட்டணமே செலுத்தவில்லை என்றும் 113 மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்கள் தங்களுககுரிய சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்யவில்லை என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை கருத்தில் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ், குரூப் 2 முதன்மை தேர்வுக்கான தேர்வுக் கட்டணத்தை செலுத்துவதற்கான அவகாசத்தை நீட்டித்துள்ளது. 

அதாவது,  டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் நண்பகல் 12 மணி முதுல் ஜனவரி 2ஆம் தேதி முதல் இரவு 11.59 மணி வரை குரூப் 2 முதன்மை தேர்வு எழுதும் தேர்வர்கள் தங்களது தேர்வுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என  டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.  தேர்வுக்கான உரிய சான்றிதழையும் ஜனவரி 2ஆம் தேதிக்குள் மாற்றுத்திறனாளிகள் tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேலும், இதற்கான காலவரம்பு இனி நீட்டிக்கப்படாது என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க

 

மேலும் படிக்க: சென்னையில் ரூட் மாறுது.. மேம்பாலங்கள் மூடல் - புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு போக்குவரத்து மாற்றம்!

 

