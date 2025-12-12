English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குரூப் 4 தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு.. நோட் பண்ணுங்க

TNPSC Group 4 Exam: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதனை தேர்வர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 12, 2025, 06:25 PM IST
TNPSC Group 4 Exam Latest News: தமிழக அரசு வேலைக்காக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். அரசு வேலைகள் எப்படியாவது சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தீவிரமாக பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். தமிழக அரசின் பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும்  டிஎன்பிஎஸ்சி நிரப்பி வருகிறது. குரூப் வாரியாகவும் தேர்வுகளை ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது. குரூப் 1 குரூப் 2, குரூப் 4  உள்ளிட்ட தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது.

குரூப் 4 காலிப்பணியிடங்கள் அதிகரிப்பு

இதில் தேர்ச்சி பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில்  அரசு பணிக்கு  நியமித்து வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி அவ்வப்போது முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அண்மையில் கூட 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு திட்டத்தை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டு இருந்தது.  இந்நிலையில் தற்போது ஒரு அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டு உள்ளது.

அதாவது குரூப் 4 தேர்வின் காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, குரூப் 4 தேர்வின் காலி பணியிடங்களை 4,000 என டிஎன்பிஎஸ்சி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. இதனை தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகரித்துள்ளது. தற்போது அறிவிப்பின்படி கூடுதலாக 400 காலிப்பணியிடங்களை சேர்த்து டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது. இதன் மூலம் 2026 ஆம் ஆண்டு நடக்கும் குரூப் 4 தேர்வில் 4400 காலி பணியிடங்கள் நிரப்புவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026 டிஎன்பிஎஸ்சி அட்டவணை

அண்மையில் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தொழில்நுட்ப சேவைகள் பணிகளுக்கான தீர்வு கொஞ்சம் அறிவிப்பு 2026 மே மாதம் 20ஆம் தேதி வெளியாகும். இதற்கான தேர்வு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. மேலும் குரூப் 1 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு ஜூன் மாதம் 23ஆம் தேதி வெளியாகும் எனவும் இதற்கான தேர்வு செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குரூப் 2, 2ஏ பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி வெளியிட வெளியாகும். இதற்கான தேர்வு அக்டோபர் 25ஆம் தேதி நடத்தப்படும் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக குரூப் 4 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் ஆறாம் தேதி வெளியிடப்பட்டு தேர்வு டிசம்பர் 20ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதிகமாக குரூப் 4 பணியிடங்களுக்கு மட்டுமே பலரும் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர், வனக்காப்பாளர், வன காவலர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு குரூப் 4 தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. அண்மையில் கூட குரூப் 4 கலந்தாய்வு தொடங்கியது. டிசம்பர் எட்டாம் தேதி தொடங்கிய கலந்தாய்வு 31ஆம் தேதி வரைக்கும் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

