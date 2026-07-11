/டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNPSC Latest News: தமிழக அரசு துறையில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. குரூப் வாரியாக தேர்வுகள் நடத்தி காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அருசு நிரப்பி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 போன்ற தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் எழுதி வருகின்றனர்.
இதற்காக தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்து நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) தொகுதி-1 (Group I) சேவைகளுக்கான அறிவிக்கைஎண்.05/2026 வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு பட்டப்படிப்பு கல்வித்தகுதி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வயது வரம்பு மற்றும் பிற தளர்வுகள் அரசாணைப்படி வழங்கப்படும். ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் TNPSC அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் 29.07.2026 அன்று வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், இத்தேர்விற்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நீலகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் மூலம் நடத்தப்பட உள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட பணியிடத்திற்க்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நீலகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் வாயிலாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் பயிற்சி மையத்திலும், பந்தலூரில் செயல்படும் TEWS மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் செயல்படும் பயிற்சி மையத்திலும் நடைபெற்று வருகிறது.
இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்துக்கொள்ள விருப்பமுள்ள ஆர்வலர்கள், இப்பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பித்ததற்க்கான ஆவணங்களுடன், இவ்வலுவலகத்திற்கு நேரில் வருகை புரிந்தோ அல்லது 0423-2444004 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அல்லது 7200019666 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டோ முன்பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த ஆர்வலர்கள் இவ்வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அறிவிக்கை எண்.11/2025 (நாள்: 15.07.2025)-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு-II (குரூப்-II மற்றும் IIA பணிகள்)-க்கான எழுத்துத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இத்தேர்வில் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்களைப் பெற்று, தங்கள் இணையவழி விண்ணப்பத்தில் 'சிறந்த விளையாட்டு வீரர்' (outstanding sportsperson) என்று உரிமை கோரியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், மேற்படி அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதிக்கு முந்தைய ஐந்து ஆண்டு காலப்பகுதியில் தாங்கள் பெற்ற விளையாட்டுச் சாதனைகள் தொடர்பான ஆவணங்களை இணையவழியில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
இது குறித்த தகவல் அவர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி (SMS), மின்னஞ்சல் மற்றும் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட குறிப்பாணை (Memorandum) மூலமாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக தங்கள் அசல் விளையாட்டு சான்றிதழ்களில் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்கள் அனைத்தையும், மேற்படி அறிவிக்கையில் உள்ள படிவங்கள் 1 முதல் ஐந்து வரையில குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, தேர்வாணைய இணையதளத்தில் உள்ள தங்களது ஒருமுறைப் பதிவு (One Time Registration) கணக்கின் வாயிலாக, 11.07.2026 முதல் 20.07.2026 (இரவு 11.59 மணி) வரை பதிவேற்றம் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அத்தகைய விண்ணப்பதாரர்களின் உரிமை எனவும் நிராகரிக்கப்படும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.