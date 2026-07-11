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டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TNPSC Latest News: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை  நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு என அறிவித்துள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி  உள்ளது. இதில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:09 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
Image Credit: TNPSC Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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