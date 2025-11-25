குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! டிஎன்பிஎஸ் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

TNPSC Group 1 Exam Latest News: தமிழக அரசு துறைகளில் உள்ள பெரும்பாலான பணியிடங்களை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நிரப்பி வருகிறது. குரூப் வாரியாக ஆண்டுதோறும் தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 என பல்வேறு தேர்வுகளை டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தி வருகிறது. இதற்காக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மாணர்கள் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி கொண்டு, தேர்வுகளில் பங்கேற்றும் வருகின்றனர். டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் தேர்வுகளின் அடிப்படையில், பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
குரூப் 1 முதன்மை தேர்வு
அதாவது, குரூப் 1 முதன்மை தேர்வு குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது. துணை ஆட்சியர், காவல் துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர், உதவி ஆணையர், ஊரக வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு குரூப் 1 முதுன்மை தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த தேர்வு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதுகுறித்து தான் தற்போது டிஎன்பிஎஸ் தேர்வர்களுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் நேரடி நியமனத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு -I (தொகுதி I பணிகள்)-இல் உள்ள பதவிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர்4ஆம் தேதி வரை முற்பகலில் சென்னையில் மட்டும் 18 மையங்களில் நடத்தப்பட உள்ளது.
தேர்வுக் கூடங்களுக்கு முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் அறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் (10 தேர்வர்களுக்கு ஒருவர்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்வு நடைபெறுவதற்கான அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்வு நடைபெறும் நாளன்று தேர்வின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் Videograph செய்ய உரிய ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எல்லா மையங்களிலும் ஜாமர் (Jammer) கருவிகள் பொருத்தப்பட உள்ளன.
தேர்வர்களுக்கு கட்டுப்பாடு
தேர்வர்கள் தேர்வு நடைபெறும் நாளன்று. அதாவது டிசம்பர் 1,2,3,4ஆம் தேதிகளில் அவர்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட தேர்வுக் கூடத்திற்கு தேர்வர்களுக்கான நுழைவுச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 09.00 மணிக்கு முன்னரே செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 09.00 மணிக்கு மேல் வரும் தேர்வர்கள் தேர்வுக் கூடத்தில் நுழைய அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். மேலும் இந்த தேர்விற்குரிய தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டினை கட்டாயம் தேர்வுக்கூடத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
மேலும், வினா விடைத்தாள் தொகுப்பில் கருமை நிற மை பேனாக்களைத் தவிர மற்ற நிற மை பேனாக்களை (Whitener, Sketch pens. Pencil வண்ணப் பென்சில்கள் வண்ண மைப்பேனா, Crayons உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டில் உள்ள முக்கிய அறிவுரைகள் மற்றும் தேர்வாணைய இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரைகள், வினாத்தாள் மற்றும் விடைத்தாளில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து அறிவுரைகளையும் விரிவாகப் படித்து முறையாக பின்பற்றுமாறும், அதில் குறிப்பிட்டுள்ள தடை செய்யப்பட்ட மின்னணுச் சாதனங்கள் மற்றும் வேறு வகையான எந்த ஒரு சாதனத்தையும் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.